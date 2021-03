OTSEÜLEKANNE | NULA inkubaatori vestlusring: koroonaajal ettevõtjaks?

NULA inkubaatori vestlusringis osalevad kaks väga värsket sotsiaalset ettevõtjat. Liis Siiroja sai eelmisest koroonakevadest idee oma ettevõtte e-lapsehoidja loomise jaoks, Jaanus Jegorov veab eest väikelaste kõnearengut jälgida aitavat algatust Logopuu. Nad mõlemad osalesid eelmisel aastal NULA inkubaatoris, kus said oma algseid ideid toimivateks lahendusteks arendada. Pingutusi kroonis edu - mõlemad said aasta lõpus ka €25 000 stardiraha.

CV-Online’i turundusjuht Maris Viires räägib uuringust, mille töövahendusfirma hiljuti läbi viis ja kust selgus, milliseid ühiskondlikke probleeme Eesti inimesed enim enda ümber märkavad. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Anneli Rootalu annab ülevaate, millised algatused seni NULAst välja kasvanud on ja millistele tingimustele peab üks algatus vastama, et saada oma idee elluviimiseks KÜSKilt €25 000 starditoetust.

Heateo SA ja Kodanikuühiskonna sihtkapitali poolt 2016. aastal ellu kutsutud NULA inkubaator on seniste tegutsemisaastate jooksul aidanud arendada välja üle 40 ühiskondliku algatuse ideed. Iga-aastaselt paneb Kodanikuühiskonna Sihtkapital inkubaatoris osalejatele välja ka 75 000 eurose stardikapitalifondi, mis jaguneb kolme parima lahenduse vahel. Sellel kevadel algab NULA inkubaatori kuues hooaeg ning poole aasta pikkusesse koolitus- ja arendusprogrammi saab kandideerida kuni 2. aprillini.