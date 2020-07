OTSEÜLEKANNE | Ligi: kulutatakse miljoneid, et tuua siia autoralli, aga töötavad inimesed aetakse välja

Eelnõu algataja Jürgen Ligi (Reformierakond) ütles riigikogu ees kõneledes, et majandusele on seatud piirangud tööjõu vaba liikumise tõkestamise vormis. „Niimoodi ei saa ükski ettevõte, kes tööjõu liikumisest sõltub, oma tegevusi planeerida ega tegelikult ka jätkata. Ja selliseid ettevõtteid on väga palju, väga erinevates valdkondades. Suurusjärgud, millest me räägime, on aastas lühiajalist tööjõudu 15 000 - 20 000 viimasel ajal olnud, nendes kolmveerand on ukrainlased," rääkis Ligi. „Valdkonnad, mis neid kõige rohkem kasutavad, see on siis tuhandetes, ma ei hakka täpseid numbreid teile sellepärast ütlema, et see on ju hästi muutuv, aga põhimõtteliselt põhiline osa töõjõust - ajutisest tööjõust - on ehituses, tööstuses, samuti laonduses ja transpordis. Põllumajanduses on ainult umbes kümnendik või vähem, nii et me ei räägi ainult põllumajandusest."

Ligi sõnul näitavad need numbrid, et Eestis on tavaolukorras absoluutne tööjõupuudus. „Aga igas olukorras on Eestis struktuurne tööjõupuudus. Me lihtsalt Eestist ei saa igasse valdkondadesse töötajaid ja paljud arvud on paratamatult sellest sõltuvad, see on ka kaasaja majanduse eripära. Kriisis taandub küll absoluutne tööpuudus numbriliselt, aga struktuurne jääb," jätkas ta.

„Tööandjad räägivad, et meil on aastas vaja tuua järgmise kümne aasta jooksul siia sisse 10 000 töötajat. Meie ei räägi siin sellest. Ma arvan, et see ei ole jätkusuutlik arengutee. Me ei propageeri seda, kuigi meil siiski on vaja teada hinnanguid, ja tööandjad ei ole ainsad, kes seda on välja toonud, meie tööealiste inimeste arv väheneb, aga me peame sellega ikka eelkõige kohanema, kuid praegu lihtsalt on olukord erakorraline ja kohanemiseks mingit võimalust ei ole tegelikult valitsus jätnud," märkis Ligi.

Hiljem puudutas reformierakondlane ka septembris toimuvat Rally Estoniat, mille jaoks valitsus eraldas 1,5 miljonit eurot. Ta ütles, et valitsus peaks taastama senise tööjõuliikumise.

„Nüüd õrritamiseks ütlen, et teeb ikka nalja küll kui miljoneid kulutatakse selleks, et tuua siia rahvusvaheline autoralli koos publikuga, hotellid on juba kinni, ka mina jäin oma soovitud ööbimisest ilma, aga siis juba nädal varem, mul oli vaja hotelli. Siis seda tervitatakse kui suurt sangarlust, kuidas valitsus aitab seda Eesti majandust isegi ja kõik, aga inimesed, kes töötavad, mitte ei tule siia publikuks, ülemeelitsema, kui nii võiks öelda, ikkagi meelelahutuseks, need aetakse välja. See ei ole siiras, järjepidev ega aus, see on ikkagi vorstikaubandus. Igaüks teeb mingi näo, mõni räägib midagi retoorikast ja mõni räägib midagi, mis nad siin rääkisid kõik, ühesõnaga on selline probleemi pisendamine ja lausa valeinformatsioon," lisas ta.