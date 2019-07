OTSEÜLEKANNE DELFI TV-s | ESTO toob Rahvuskongressi esmakordselt Eestisse

Rahvuskongressi ajaloost rääkides tõdes kongressi peakorraldaja Leelo Pukk (Rootsi), et ajalooliselt olid kõik enne 1991. aastat toimunud rahvuskongressid oma sisu poolest suunatud Eesti vabadusvõitlusele.

"Kirjutati resolutsioone ja pöörduti vaba maailma riikide poole selleks, et Eesti iseseisvusele poolehoidu leida. Kuid pärast 1991. aasta augustis toimunud sündmusi on meie peamine suund alal hoida eesti keelt ja eesti meelt väljaspool Eestit elavate eestlaste hulgas. Samas on rahvuskongressil jätkuvalt astutud välja Eesti eest ka poliitilises plaanis," märkis Pukk.

Seekordse rahvuskongressi avab sõnavõtuga aga Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Ettekannetega esinevad veel ka välisminister Urmas Reinsalu, rahvastikuminister Riina Solman, ÜEKN-i esindaja Aho Rebas, ESTO 2019 noortetoimkonna juht Tuuli-Emily Liivat ja ÜEKN-i abiesimees Iivi Zajedova.

Rahandusministeerium koos välisministeeriumiga tutvustavad Eesti 2035 strateegiat ja välispoliitika arengukava aastaks 2030.​

Laudkonnavestluste teemad on "Eesti identiteet globaalses perspektiivis" ja "Globaalsete eestlaste väljakutsed". Osalevad Euroopa Liidu ülemkogu presidendi Donald Tuski peanõunik välispoliitikas Riina Kionka, kirjanik Imbi Paju, suursaadik Daniel Schaer, riigikogu liige Eerik Niiles-Kross, ärimees Andy Prozes, ajakirjanikEvelin Tamm, ERR-i kultuuritoimetaja Reet Weidebaum, ESTO 2019 noordelegaadid Juku Gold ja Karl Grabbi ning Leelo Linask. Laudkonnavestlusi modereerivad Reet Marten Sehr ja Marcus Kolga. Sõna võtab ÜEKN-i esimees Aavo Reinfeldt.