OTSESAADE | Vilja Kiisler küsib, Mihhail Kõlvart vastab: millal karikas täis saab?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS 1

Tallinna linnapea, keskerakondlane Mihhail Kõlvart on öelnud, et oli selle võimuliidu loomise vastu. Samas on ta kinnitanud, et praegune koalitsioon oli ainus võimalus säilitada venekeelne kooliharidus. Kuidas need kaks väidet omavahel kokku sobivad, uurib ajakirjanik Vilja Kiisler.