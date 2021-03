OTSESAADE | Vilja Kiisler küsib, Jaanus Karilaid vastab: mismoodi kavatseb Keskerakond oma allakäigu peatada?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS 2

Keskerakond on küll valitsuses, kuid muresid on hulgi. Reiting kukub kivina. Venekeelse valija pärast on tuleb kohalikel valimistel vastamisi minna endise koalitsioonipartneri EKRE-ga. Korruptsiooni lehk kipub hinge kinni lööma. Mida teha? Esmaspäeval kell 16.30 algavas otsesaates annab aru Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.