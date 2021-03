OTSESAADE | Kas valitsuse palvetest piisab koroonakriisi ohjeldamiseks? Vilja Kiisleri saates on peaminister Kaja Kallas

Kaja Kallas loodab, et järgmisel nädalal hakkavad nakatumisnäitajad langema. Oma lootuses tugineb Kallas kehtestatud piirangutele. Murekohaks peab Kallas suurt koormust Põhja regioonile. Ta lisas, et haiglad on valmistunud 12. märtsiks, et haigeid tuleb juurde.

"Paradoks on selles, et noored näevad enda ümber inimesi, kes põevad koroonat kergesti ega võta haigust tõsiselt, aga samas põevad vanemaealised raskelt ja kaua," rääkis Kallas. Ta sõnas, et eri gruppe teavitatakse eraldi. "Näeme, et nakatumine on kõrgem muukeelse elanikkonna seas," märkis Kallas, lisades, et Mihhail Kõlvart on üks kõneisik, keda valitsus soovib teavituse tegemiseks kasutada.

Mis siis saab, kui inimesed käitumist ei muuda?

Kallas vastas, et on võimalik veel karmimaid meetmeid kasutusele võtta ja kõik sulgeda. Ta lisas, et kõik need tööriistad on võimalikud, aga eesmärk on see, et inimesed päriselt mõistaks olukorra tõsidust.

Valitsus kehtestas piirangud, kuid neid on kritiseeritud liiga leebetena. Üheks kuuks lähevad kinni avalikud üritused ja meelelahutusasutus nagu teatrid, kinod, kirikud. Kell kuus õhtul tuleb kõrtsidel ja restoranidel uksed lukku keerata. Ainult kaasamüügiluba jääb sealt alates. Ainult algklassid võivad koolis käia. Märtsi lõpuni teistel lastel sinna asja ei ole. Kõiksugused huviringid, sport jms on lastele piiratud. Peaminister on avalikult palunud kõikidel, kel võimalik, koju jääda. Kas palved ja piirangud on piisavad või tuleks teha veel enamat?

Seda kõike küsib tänases otsesaates peaministrilt hoopiski keegi teine kui Vilja Kiisler. Ajastu vaimus on kas õnnetul või õnnelikul kombel juhtunud, et saatejuht Kiisler on jäänud koju ning teda asendab täna kolleeg.

Seega - kell 15.15 otse Delfis.

