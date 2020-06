OTSEPILT | Vilja Kiisler küsib, Liisa Pakosta vastab: miks meil see palgalõhe ikka nii suur on?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS 18

EKRE rahandusminister Martin Helme teatas viimati, et soolise palgalõhe regulatsioonid tuleks kaotada. Keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiik vastas, et tema peab oluliseks meestele ja naistele võrdväärse töö eest võrdse palga maksmist. Võrdõiguslikkuse volinik Liisa Pakosta räägib esmaspäeval kell 10.30 algavas saates, miks on Eesti palgalõhe ikka Euroopa Liidu suurim.