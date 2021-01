OTSEPILT | Vilja Kiisler küsib, Kaarel Tarand vastab: mida peab Jüri Ratas tegema, et temast ei saaks Keskerakonna hauakaevaja?

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS 1

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand on öelnud, et Jüri Ratas astus tagasi valelt kohalt: läbi kukkunud on ta esimeses järjekorras erakonna juhina, mitte niivõrd peaministrina. Keskerakonna rahahäda on suur, valus ja häbistav. Miks on see nii läinud? Kuidas vähendada erakondade rahanälga? Kaarel Tarand astub üles otsesaates kell 14.