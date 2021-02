OTSEPILT | Valitsuse pressikonverentsil kõneldakse saja päeva plaanist

Valitsus tutvustab täna 100 päeva plaani, mis koosneb kaheksast eesmärgist: koroonapandeemiast väljumise põhimõtted, terved ja hoitud inimesed, tark majandus, roheline Eesti, haritud ja nutikad inimesed, aktiivne ja kaitstud Eesti, tasakaalus Eesti, avatud ja turvaline õigusriik.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et haridusministeeriumil on hea koroonapandeemiast väljumise kava. “Eraldame raha, et lasteaedades saaks õpetajaid juurde, kes aitavad eesti keelega toime tulla. Kolmas suurem teema, mis on ka koroonaga seotud, on toetusmeetmed, mis toetavad ettevõtlussektorit,” tõi Kallas välja punkte saja päeva plaanist.

Lisaks kiitis valitsus heaks korruptsioonivaba tegevuskava. “Põhimõtteliselt hõlmab see erinevate tegevate läbipaistvust nii kohalikul kui riiklikul tasemel,” ütles Kallas.

Kallas nentis, et koroonaarvud Eestis tekitavad muret. “Vaatame, mida teevad ka teised riigid. On riike, kus väga palju rõhutakse inimeste vastutustundele endale. Meie uuringud näitavad, et inimeste ohutase on langenud. Muidugi on see seotud ka väsimusega kriisist,” kõneles peaminister.