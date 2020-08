OTSEPILT | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Ratas, Aller ja Lukas

Viimastel päevadel on koroonaviirusesse nakatumine olnud kasvutrendis, mis on tekitanud küsimusi, kas on peagi oodata uusi piiranguid. Kindlasti puudutatakse pressikonverentsil ka septembri alguses toimuvat Rally Estoniat, kuhu on oodata osalisi ja pealtvaatajaid erinevatest riikidest.

Pressikonverents algab kell 12.