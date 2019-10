OTSEPILT | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Jüri Ratas, Mart Helme ja Urmas Reinsalu

Valitsuse pressikonverents

Vahur Koorits: "Ütlesite, et ERR kütab hüsteeriat listeeriaskandaalis. Kas peate silmas eilset "Pealtnägija" lugu?"Mart Helme polnud eilset "Pealtnägijat" näinud ning ei osanud seda kommenteerida.

Õhtuleht: "Tuleme tagasi korraks valetamise juurde. Milliste valede suhtes on teil nulltolerants?"Jüri Ratas: "Ma arvan, et selle küsimusega tuleb minna... Tagasi oma lastetuppa. Mis on valed, millest edasi minna ei saa. Nii on raske piiritleda. Selge on see, et ministri sõnakaal on väga suur. Seda on näidanud ka eelmised valitsused. Selge on see, et kui midagi konkreetselt väita riigikogu kõnetoolis ja on teada, et nii ei ole tehtud, väga keeruline on nii edasi minna. Kui rääkida Kingo juhtumist, siis eilne lahendus on ainumõeldav. Aga see ei tähenda, et kui minister esineb väljaspool riigikogu on mittetõe rääkimine lubatud. See on tunnetuse küsimus.On ka inimlikke eksimusi. See on nii suur filosoofiline küsimus."

Ratas kinnitas, et ühtegi kandidaati pole Aeg peaprokuröri kohale välja käinud. "Anname talle aega," sõnas peaminister.

"Ega see mingi naljaküsimus pole," märkis Ratas. "Eks Aeg töötab edasi järgmise kandidaadiga. Mina ei ole kuulnud, et justiitsministeerium tuleks välja Simoniga."

Kanal 2 uurib Lavly Perlingu mittejätkamise kohta. "Me oleme korduvalt ümber lükanud, et Urmas Simon on EKRE kandidaat," väitis Helme. "Siin laua taga me ei hakka spekuleerima, millega me rahul ei ole ja keda me eelistame peaprokuröri kohale," lisas Helme.

Mart Helme lisas, et väliskaubandusega tegeleb ka Mart Järvik, keda "süüdistatakse kergekäeliselt meedia poolt valetamises." Kõik ministrid tegelevad enda valdkonnas välispartnerite otsimisega, sõnas Helme. Ministeeriumeid on Helme hinnangul isegi liiga vähe. "Meedia kahepalgelisus tuleb kohe välja. Niipea, kui tekib konflikt ametnike ja poliitikute vahel, astuvad ajakirjanikud ametnike kaitsele. Muidu hakkavad karjuma, et ametnikud on muiduleivasööjad ja bürokraatiat tuleb vähendada."

Jüri Ratas ütles, et ministrite arv on koalitsioonileppega paika pandud, seega ei saa ministrite arvu vähendada, nagu Marko Mihkelson täna välja käis.

Jüri Ratas ei olnud nõus kommenteerima, kas maaeluminister Mart Järvik valetas või mitte, kui ta väitis, et kuulis listeeriapuhangust kaks nädalat pärast selleteemaliste küsimuste esitamist VTAle.

Johannes Tralla tõi välja, et eile mõistsid ministrid valetamise hukka. Siiski on minister Järvik hämanud. "Järvik pole saanud VTA-lt alati õiget informatsiooni ja seetõttu on Järvik edastanud infot, kui ta pole saanud õiget infot," märkis Helme. "Ärge segage normaalset tööd hüsteeriaga," heitis Helme ERRile ette.

Vahur Koorits uuris Danske ja Swedbanki trahviraha Eestisse toomisest. Jüri Ratas ütles, et tal pole plaanis kohtumisi trahviraha saamiseks. Siiski nentis Ratas, et valitsusel on ülevaade ning tal on ees kohtumised pankade esindajatega, et kinnitada üle Eesti tugev majanduskeskkond.

Reinsalu selgitas, et valitsus kiitis heaks Põhjala-Balti koostöö, kus on nii digitaal- kui keskkonnaprojekte. "Arendamisel on ikkagi majandus ja julgeolek. Nende süvendamine Põhjala-Balti ruumis."

Reinsalu: "Jagame USAga sama muret 5G julgeoleku puhul. Uue tehnoloogia arendamine peab olema tasakaalus julgeolekuga."

Helme: "Leidsime, et näiteks korduvaid tapjaid, väga raskete kuritegude sooritajaid, vaatame ükshaaval. Taotlejate arv pole nii suur. Vaatame iga inimese karistusregistrit eraldi."

Helme: "Kodakondsuse taotlejate seas on ligi 30 kriminaalmenetluse korras karistatut. On moraalne ja juriidiline küsimus, kas neile kodakondsus anda. Kabinet otsustas, et mingisugust seadusmuudatust me ei tee. Samas me ei võta vastu ka mingit kollaktiivse lunastuse otsust, et kantud karistus annab võimaluse kodakondsuseks."

Helme väitis, et kvoodid on seotud juhuslike inimestega. "Seni on siia tulnud pigem ehitajad, aga tahame siia tuua baleriine, lavastajaid sportlasi."

Mart Helme: "Meie poolt oli arutlusel kodakondsuse ja rände teemad. Fookused olid seotud sisserände piirangute ja kvootidega."

Jüri Ratas ütles, et Reinsalu andis põhjaliku ülevaate Brexitist.

Pressikonverents algas.

Täna annavad valitsuse pressikonverentsil aru peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme ja välisminister Urmas Reinsalu.