OTSEPILT | Valitsuse pressikonverents: kuidas reageeritakse koroonaviiruse puhangule?

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et pole mõistlik korraldada eakatele avalikke üritusi ja eakatel pole soovitatav üritustel osaleda, sest suremus koroonaviirusesse kasvab vanuse kasvades kümned kordi. "Eakatel on risk palju suurem kui noortel," ütles Kiik. Ta tunnustas Maalehe otsust Maalehe eakate festival edasi lükata. Kiige sõnul on eakatel ka vastutustundetu üritustel osaleda.

Üle 100 osalejaga ürituste piiramise põhjuseks on Kiige sõnul see, et kui mõnel suurel üritusel viibib nakkusekandja, siis sealtkaudu pääseb see kiirelt massidesse levima ja pärast on nakatunute leidmine keeruline.