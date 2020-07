OTSEPILT | Valitsuse pressikonverents. Järgmisest kolmapäevast leevenevad suurürituste koroonapiirangud

"Täna hommikul oli meil vestlus professor Irja Lutsariga, arutasime Eesti seisu COVID-19 asjus," teatas peaminister Jüri Ratas. "Peame arvestama, et viirus on meie seas edasi, kõik soovitused ei ole öeldud suusoojaks: üle tuleb vaadata ka reisiplaanid, et kuhu me läheme," rõhutas valitsusjuht sissejuhatuseks.

"Täna arutasime pikalt ka erinevaid piirangud, kas muuta või ei, ja alates 15. juulist on teatud piirangud, mis kehtivad koosolekutele ja spordivõistlustele, leebemad. Praegu tohib olla 500 inimest sisetingimustes peetavatel üritustel, edaspidi saab korraga koos olla 1500 inimest," ütles Ratas pressikonverentsil.

"Jälgida tuleb hajutamise nõuet ja 50% täituvuse nõuet. Hajutamise nõue peab olema tagatud igal pool, söögipunktides, sissepääsudes, WC-des. Väliüritustel tohib alates 15. juulist osaleda kuni 2000 inimest, sarnased nõuded kehtivad nendegi puhul.