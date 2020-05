OTSEPILT | Välisminister Urmas Reinsalu juhib Kultuurikatlast ÜRO julgeolekunõukogu kõrgetasemelist videkohtumist

Kultuurikatla stuudiost välisminister Urmas Reinsalu poolt juhitavat kõrgetasemelisest videokohtumisest võtab osa ligi 50 välisministrit.

Avasõnaga pidi algselt esinema Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kuid päev enne selgitati välja, et tema asemel esineb Euroopa komisjoni asepresident ja ELi kõrge esindaja välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes Josep Borrell.

Lisaks esinevad avasõnadega ÜRO poliitikavaldkonna asepeasekretär Rosemary DiCarlo ja Yale’i ülikooli ajalooprofessor Timothy Snyder. Euroopa Liitu esindab Euroopa komisjoni asepresident ja ELi kõrge esindaja välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes Josep Borrell.

Kohtumine keskendub sõjajärgse maailmakorralduse õppetundidele, praegusele julgeolekuolukorrale ja konfliktidele Euroopas. Arutletakse ka, mida on möödunust õppida käimasoleva globaalse kriisi lahendamiseks.

Arutelu pealkirjaks on „75 aastat Teise maailmasõja lõpust Euroopa pinnal: õppetunnid rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks tulevikus, Julgeolekunõukogul lasuv vastutus“. Üritusel arutatakse sõjajärgse maailmakorralduse õppetunde, aga ka tuleviku proovikive. Arutelu all on ka praegune julgeolekuolukord ja konfliktid Euroopas.

"Praegusel ajal seisab maailm silmitsi ühe viimaste kümnendite suurima kriisiga. Seda suurem on meie kohus meenutada ühte kõige valusamat peatükki meie ühisest ajaloost, mälestada kõiki hukkunuid ja veenduda, et me ei unustaks kunagi selle tragöödia õppetunde," teatas Reinsalu pressiteate vahendusel.

Reinsalu sõnul kogunevad Eesti kutsel riigid esmakordselt alates pandeemia puhkemisest ÜRO egiidi all sedavõrd suurel arvul ja kõrgel tasemel. "Olen viimaste nädalate jooksul paljude oma kolleegidega isiklikult suhelnud ja mul on väga hea meel, et kõrgetasemeliseks aruteluks tuleb virtuaalselt kokku ligi 50 välisministrit kogu maailmast," teatas välisminister.

Julgeolekunõukogu liikmetest on esindatud kõrgetasemeliselt üle poole: Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Dominikaani Vabariik, Vietnam, USA ja Ühendkuningriik. Osalust on kinnitanud välisministrid enamikest Euroopa riikidest, sealhulgas Põhjamaad ja Balti riigid, Gruusia ja Ukraina, aga ka näiteks Keenia, Boliivia, Brasiilia ja Madagaskari välisminister.