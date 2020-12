OTSEPILT | Vaata, kes saavad tänavu Maanteeameti liiklusohutuse auhinnad!

Maanteeamet jagas reedesel tseremoonial traditsioonilisi liiklusohutuse auhindu ning tunnustab silmapaistvaid kohalike omavalitsusi, üleriiklike eeskujusid, vastutustundlikuid ettevõtteid, õpetajaid, sündmusi ja koostööpartnereid. Veebitseremooniat juhtis Anu Välba, musitseeris Jalmar Vabarna.

Vaata ülekannet otse või järelvaatamises:

Maanteeamet tunnustab igal aastal liiklusohutuse auhinnaga parimaid koostööpartnereid, et väärtustada isikuid ja organisatsioone, kes on isikliku eeskuju, tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud liiklushariduse korraldamise või liiklusohutuse arendamisega.

"Maanteeamet on väga tänulik, et Eestis on nii palju inimesi, kes vabatahtlikult panustavad liikluskultuuri ja -ohutuse edendamisesse. Ohutum ja stressivabam liiklus saab alguse iga inimese enda liikluskäitumisest: meie omavahelisest suhtlemisest, üksteise märkamisest ja arvestamisest liikluses," ütles Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi.

Sel aastal anti seitsmes kategoorias 28 auhinda ning kolm eriauhinda. Liiklusohutuse auhinna tunnustuse pälvisid järgmised inimesed ja asutused:

Liiklusohutuse kohaliku omavalitsuse auhind:

Viru-Nigula Vallavalitsus

Vastutustundliku ettevõtte auhind:

SA Narva Linna Arendus

Aasta üllataja liiklusohutuses:

Konverents "Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea 2019"

"Rahunemispeatus Eesti teedel: Võidad minuti, kaotad tunni!"

Liiklusohutuse eeskuju:

Raul Annuka, Põhja prefektuur korrakaitsebüroo liiklusjärelevalvekeskus kohtuesindusgrupp, vanemväärteomenetleja

Liiklusohutuse koostööpartneri auhind:

Üleriiklik:

Ylle Tampere, Accelerista vastutav väljaandja

Ain Saare, Operation Lifesaver Estonia graafiline disainer

Triinu Uiboleht , Tarbijakaitse ja Tehnilise Järlevalve Ameti peaspetsialist

Põhja regioonis:

Kätlin Murre, Põhja prefektuur Lääne-Harju politseijaoskond Lääne-Harju piirkonnagrupp, noorsoopolitseinik

Kristel Põhjala, Lääne prefektuur Rapla politseijaoskond piirkonnagrupp, noorsoopolitseinik

Lõuna regioonis:

Lõuna prefektuur Tartu politseijaoskond Jõgeva piirkonnagrupp

Ida regioonis:

Ivika Abner, OÜ Keerub teenuste juht

Lääne regioonis:

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

Liiklusohutuse sündmuse auhind:

Põhja regioonis: Rapla ÄKK

Lõuna regioonis: Kirjastus Maurus OÜ

Lääne regioonis: V.Õ.M.M.

Liiklusohutuse õpetaja auhind:

Põhja regioonis:

Jaanus Madissoo , OÜ Autosõit Põhja piirkonnajuht, teooria- ja sõiduõpetaja

Pilvi Pregel, Rapla Vesiroosi Kool, klassiõpetaja

Lõuna regioonis:

Aive Zirk , Nõo Põhikool, sotsiaalpedagoog, liiklusõpetus

Eva Tammemägi, Konguta Kool, 6. klassi juhataja, sotsiaalpedagoog

Gunnar Taras , OÜ Autosõit, Teooria-ja sõiduõpetaja

Ülle Vatman, Tartu Lasteaed Meelespea, õpetaja

Ida regioonis

Svetlana Lisina, Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke, õpetaja

Elena Chistyakova, Kohtla-Järve lasteaed Aljonuška, õpetaja

Külli Tropp, Rakvere Gümnaasium, klassiõpetaja

Lääne regioonis:

Sirje Laidma, SA Tartu Kiirabi, esmaabikoolitaja

Hiie Tamm, Hiie Koolitus OÜ, koolitaja-nõustaja

Rita Pomber, Viljandi Avatud Noortetuba, noorsootöö projektijuht

Eriauhinnad:

Inimelude päästja 2020: Lilli Tarakanov

Panus liikluskasvatustöösse:

Raul Rom, Maanteeameti Strateegilise planeerimise osakond, liiklusekspert

Urve Sellenberg, Haridus- ja Noorteamet, büroo juhataja