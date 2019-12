OTSEPILT | Töösuhete konverentsil arutatakse, kuidas on töölepingu seadus oma eesmärke täitnud

Sündmus on pühendatud Rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO 100. ja Eesti töölepingu seaduse 10. aastapäevale.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske rõhutas konverentsi eel, et kuigi töösuhete põhiväärtused pole ajas muutunud, peame järgmiste aastate jooksul tööõigust siiski laiemalt lahti mõtestama. „Olukorras, kus väidetavalt iga viies eestlane on teinud platvormitööd ja 8% teeb seda regulaarselt igal nädalal, peame saavutama ühiskondliku kokkuleppe sellise töö reguleerimise vajaduse ja sisu osas,“ sõnas Priske.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO roll töömaailmas on olla püsivate väärtuste kandja, tõdes Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees professor Irene Kull ja lisas: “Inimväärne töö ja toimiv sotsiaaldialoog on teemad, mis olid aktuaalsed sada aastat tagasi ja on seda ka nüüd.“

„Muutuvate töösuhete taustal peavad oma regulatsioone uuendama nii ILO kui Eesti,“ täiendas Tartu Ülikooli tööõiguse professor Merle Erikson.

Konverentsil arutletakse tööandjate, ametiühingute, õigusteadlaste, ILO, Tööinspektsiooni ja Sotsiaalministeeriumi esindajate osavõtul, mida on 100 aastasel Rahvusvahelisel tööorganisatsioonil pakkuda töösuhte osapooltele tänapäeval. Ametiühingute juhtimisel arutatakse, kui hästi on töölepingu seadus oma eesmärke täitnud ning tööandjate eestvõttel vaadatakse, milline võiks olla tööõiguse tulevik.

Konverentsi korraldavad Euroopa Sotsiaalfondi toel Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Tartu Ülikooli Õigusteaduskond ja Sotsiaalministeerium.