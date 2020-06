OTSEPILT | Toompea lossis esitletakse Riigikogu Toimetiste uut numbrit. Ajakirja fookuses on Euroopa Liidu arengud

Milles lepitakse kokku Euroopa Liidu roheleppes, miks Brexitil õiget minekut ei ole ja mis on reaalajamajandus, arutlevad uut numbrit tutvustavas paneeldiskussioonis kliima- ja energiapoliitika eriesindaja Välisministeeriumis suursaadik Kaja Tael, Ühendkuningriigi EList väljaastumise koordinaator Välisministeeriumis Karin Rannu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu osakonna nõunik Christman Roos. Paneeli juhib RiTo peatoimetaja Tiina Kaalep.

RiTo numbri fookusosa avab diplomaat Matti Maasika essee „Ankur või kompass – Euroopa Liit kriisiolukorras“, kus ta analüüsib koroonakriisi moraalseid ja õiguslikke valikuid, mida lubavad kokkulepped, mis meid siia on toonud.

Fookusteemat jätkab Klen Jääratsi analüüs „Kõik ühe eest ja üks kõigi eest kakskümmend aastat hiljem“. Ta märgib, et Euroopa Liiduna sisenesime sellesse kriisi tugevamalt, sest meil on mitme eelmise kriisi kogemus ning seni katsetamata süsteemid on katsetatud ja remonditud. „Seega on esimene küsimus alati, kui tugevad, vastupidavad, kriisikindlad ja nõtked me tegelikult oleme ja mis tuleks ette võtta, et oleksime võimaluste piires tugevamad. Kas ressursside, kaupade, teenuste, kapitali, inimeste ja andmete asemel hakkavad kõige vabamalt liikuma vaid viirused ja tõved? Kas kõik lihtsad ja keerulised tööd tuleb nüüdsest ise ära teha ilma võõrale usaldamata ja on see üleüldse võimalik?“ arutleb Jäärats.

Kliimaküsimustel peatub RiTo uues numbris Kaja Tael, Brexitil Karin Rannu, põllumajandustoetustel Siim Tiidemann, reaalmajandusel Christman Roos, Eesti erakondade paiknemisel Euroopa poliitilises ruumis Martin Mölder, Euroopa kaitsekoostööl Viljar Veebel ja viimatistel Euroopa parlamendi valmistel Marion Reigo. Kokku võetakse ka aprillikuus toimunud RiTo parlamendipoliitikute vestlusring, mille teemaks oli Euroopa Liidu reaktsioon üleilmsele kriisile.

Lisaks Euroopa teemadele käsitleb uus RiTo ka õigusteooria seoseid Eesti seadusloome kvaliteediga, digitaalset Siiditeed Arktikas ning riigireformi hetkeseisu.