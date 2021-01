OTSEPILT | Tallinna ülikooli rektorikandidaadid kohtuvad viimases avalikus debatis

Debatis, mida juhib ERRi saatejuht Urmas Vaino, võetakse peamiste teemadena kõne alla teaduse ja õpetajahariduse tulevik, koostöö ettevõtetega ning jätkusuutlikkusele suunatud tegevused.

Nii professor Viik kui ka professor Niglas on praegu ametis Tallinna ülikoolis. Katrin Niglas on juba teist ametiaega teadusprorektor, Tõnu Viik aga juhtis viis aastat TLÜ humanitaarteaduste instituuti ning on praegu filosoofiaprofessor. Infot kandidaatide, nende platvormide ja debattide kohta leiab rektori valimise kodulehelt.

Tegemist on korraliste valimistega. Alates eelmise rektori Tiit Landi valimisest Tallinna tehnikaülikooli rektoriks kuni uue rektori inauguratsioonini juhib Tallinna ülikooli rektori kohusetäitja Priit Reiska. Uus rektor inaugureeritakse 17. mail.

Tallinna ülikoolis õpib 7101 tudengit, neist 3682 bakalaureuseõppes, 2730 magistriõppes, 393 rakendusõppes ja 296 doktoriõppes. Välistudengeid on 11%. Õppekavasid on kokku 118 (magistriõpe 59, bakalaureuseõpe 40, doktoriõpe 13, rakenduskõrgharidusõpe 6). 21 õppekava on inglise keeles.