OTSEPILT | Taavi Aas valitsuse pressikonverentsil: Tartu liiklussõlme ehitus ei viibi Lõunakeskuse taga

Valitsuse pressikonverentsil osalevad ja ajakirjanike küsimustele vastavad peaminister Jüri Ratas, maaeluminister Arvo Aller, rahvastikuminister Riina Solman ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Ratas ütles, et Eesti sõdurid liiguvad Kuveiti ning Eesti mõistab hukka Iraani rünnakud USA sõjaväebaasidele. Lisaks märkis Ratas, et homsel Soome peaministri visiidil arutatakse digikoostööst.

Ta lisas, et valitsus seisab selle eest, et Eesti oleks peresõbralik, et siin oleks sidus ühiskond, teadmispõhine majandus ja kaitstud riik.

Taavi Aas ütles, et spekulatsioonid Tartu liiklussõlme ehitamise edasilükkamise kohta ei vasta tõele ning Lõunakeskuse omanikud pole sellega seotud.

Aller ütles, et maaeluministeeriumi struktuurimuudatus on "laualt maas".

Delfi uuris kolme mere konverentsi eelarvest, mis on üle 1,7 miljoni euro. Lubati hiljem täpsustada, kui suur osa eelarvest kulub julgeoleku peale.