OTSEPILT | Riigikogus on lahtiste uste päev, rahva küsimustele vastavad Ratas, Helme ja Reinsalu

Toompea lossis toimuvad ekskursioonid, fraktsioonides saab kohtuda saadikutega ja Riigikogu infotunnis esitada valitsuse liikmetele küsimusi. Toimub mälumäng, kus osalevad koolide ja Riigikogu võistkonnad. Sel päeval pääseb ka Pika Hermanni torni. Päeva lõpetab hea tuju kontsert. Kuna suvel toimub juubeli laulu- ja tantsupidu ning on eesti keele aasta, on meie koostööpartnerid tänavu Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, raamatukogud, Eesti Lastekirjanduse Keskus jt. Üritused on tasuta. Kõik on oodatud Riigikokku kell 11–16.