OTSEPILT | Riigikogus arutatakse ERJK võimalikku kaotamist! Opositsiooni küsimusterahe all on Kert Kingo

Isamaa fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud seadusemuudatuse seletuskirjas märgitakse, et eelnõu eesmärk on muuta erakondade, valimisliidu ja üksikkandidaadi rahastamise kontroll professionaalsemaks. Selleks antakse järelevalvepädevus riigikontrollile. Kontrollitegevuse professionaalsuse tõusu tõttu muutub erakondade rahastamise kontroll arusaadavamaks ning suureneb rahastamise läbipaistvus.

Eelnõu esitles Kert Kingo (EKRE). Muu hulgas märkis ta, et 2011. aastal loodud rahastamise järelevalve organi täielik vastavus sõltumatuse nõuetele on siiski küsitav ning seda eelkõige põhjusel, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni koosseis ei vasta täies ulatuses sõltumatuse kriteeriumile. "Välistatud ei ole poliitiline mõju ERJK liikmete üle, kuna sinna kuuluvad ka riigikogus esindatud erakondade nimetatud liikmed, kes ei tohi küll olla riigikogu ega Vabariigi valitsuse liikmed. "

Näiteks Hanno Pevkur (Reformierakond) torkas küsimustevoorus, et kas tegelikult on see koalitsiooni teadlik soov Keskerakonda vabastada oma varasematest nõuetest ja võimalikest miljonikahjudest, mis on nendel ERJK menetluses. "Kindlasti mitte ei ole kellelgi soovi kedagi oma kohustustest ja vastutusest vabastada. Küll aga on võimalus muudatusettepanekuid esitada sellele, ka selle tähtaja osas. Meie esmane nägemus on kolm aastat, aga muudatusettepanekuid te võite ju teha ettepanekuid siin pikemaks perioodiks, et see aeg alles tuleb," kostis Kingo.

Valdo Randpere (Reformierakond) aga sõnas: "Mina kuulan ja ma ei saa tõesti aru, kas sa valetad meile või sa ei saa aru, millest sa räägid. Ja ma ei saa kumbagi välistada, sest ühe korra sa oled meile valega vahele juba jäänud siin. Nii et ma tahaks rõhutada seda, et katsu nüüd aus olla ja öelda, kas sa tõesti ei saa aru sellest, et kui põhiseaduses on mingi asi sätestatud, siis selleks, et seda muuta, pead sa muutma põhiseadust ja siis võid sa allapool seisvaid seadusi hakata selle järgi sättima. Sa ei saa teha vastupidi. "