OTSEPILT | Riigikogu liikmetele annab aru peaministri ülesannetes Martin Helme

Heidy Purga (Ref) uuris, kas kultuurivaldkond on jäetud euroraha jagamisest välja, kuigi koroona laastas ka kultuuri? Helme väitis, et ei vasta tõele ning ta ei taha kultuuris näha hävingut ja nälga.

Keit Pentus-Rosimannus (Ref) heitis Helmele ette, et valitsus ei kaasanud piisavalt teisi huvigruppe euroraha jagamisse. Helme ütles, et õiglase ülemineku fondi kaasati huvigruppe piisavalt, valitsus pidi raha panema Ida-Virumaa ülemineku konteksti, kliimamuutuse konteksti ja nii edasi. Ta lisas, et kõik plaanid peavad omavahel veel klappima, et rahale kvalifitseeruda.

Martin Helme vastab küsimustele valitsuse rahajaotuse otsuste, tervisekriisi, Ida-Virumaa koroonameetmete, katuserahade ning koosmeele kohta koroonaviiruse tõrjumisel. Veel vastab Helme küsimustele turismimajanduse toetamise, välispoliitika, koroonaviiruse teise laine ajal ohjade käest laskmise, vaktsineerimise, viiruse leviku tõkestamise, valitsemise ning kriisihalduse kohta.

Arvo Aller vastab küsimusele kriisiabimeetmete kohta.

Raul Siem vastab küsimusele riiklike andmekogude turvalisuse kohta.