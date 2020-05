OTSEPILT | Ratas pakkus Mart Helmele Rail Balticu osas koalitsioonileppe ümber tegemist. EKRE esimees ei soovinud

Peaminister Jüri Ratas avaldas riigikogu infotunnis infokillu koalitsioonipartnerite vahelistest äsjastest aruteludest, mis näitavad, kui pingeliseks kiskus asi peale nädalavahetusel siseministrist EKRE esimehe poolt tehtud avaldust, et nense juhtimisel on Eestit Euroopaga ühendava raudtee ehitus seisma pandud.

Ratas teatas, et EKRE juhtide Rail Balticu vastase avalduste valguses tegi ta oma valitsuskaaslastele ettepaneku avada selles küsimuses koalitsioonilepe. Peaminister on teatavasti EKRE retoorikat Rail Balticu osas pareerinud just võimuleppele viidates, mille allkirjastamisega EKRE andis sõna, et Rail Balticuga minnakse edasi.

„Küsisin eile, kas EKRE esimehel on soovi muuta koalitsioonilepet. Ta ütles, et neil ei ole soovi muuta koalitsioonilepet. Järelikult Eesti valitsus töötab edasi selle nimel. Valitsus ei ole lõhki, valitsus läheb Rail Balticuga edasi, väga hästi edasi,“ rääkis Ratas riigikogus.

See on äärmiselt huvitav ülestunnistus peaministrilt, sest koalitsioonileppe lahtivõtmine on eesti võimuliitude süsteemis eriti tundlik käik, mis sisuliselt tähendaks võimuliidu kokku panemisega alustamist, sest kui üks erakond nõuab ühe küsimuse avamist, siis tuleksid teised erakonnad oma uute nõudmistega.

Sisuliselt avaldas Ratas, et pakkus Mart Helmele koalitsiooni osas tuumanupu vajutamist.

Rail Balticut puudutav punkt koalitsioonileppes Juhul kui Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood ei taga Rail Balticu projekti ootuspärast

81% kaasrahastust, vaatame üle projekti tasuvuse, trassi, ajakava ning kohalikud peatused.

Seni jätkame ka tegevusi, mis toetavad Eesti taristut laiemalt.

