OTSEPILT | Raivo Aeg ei pea paremäärmuslaste tõttu geiürituse ärajäämist diskrimineerimiseks

Tänases riigikogu infotunnis vastavad rahvasaadikute küsimustele peaminister Jüri Ratas, justiitsminister Raivo Aeg ja kultuuriminister Tõnis Lukas. Nagu ka eelmistel kordadel, plaanib opositsioon jätta küsimused peaministrile esitamata. Seda tehakse protestiks peaministri patroniseeriva ja üleoleva suhtumise vastu.

Annely Akkermann uuris LGBT+ kiusamise kohta Pärnu kultuuriklubi Tempel juures. “Kas selline tegevus läheb põhiseadusega vastuollu, kui ühe inimgrupi säärane kiusamine on karistatav?” uuris Akkermann. Põhiseaduse kohaselt on inimese diskrimineerimine tema soo, rassi, usuliste tõekspidamiste või seksuaalsete sättumuste põhjal keelatud.

Aeg kinnitas, et põhiseadus ei luba diskrimineerida, seda ka seksuaalse sättumuse puhul. “Mina ei lugenud, et oleks tekkinud füüsiline konflikt. Mõlemad pooled avaldasid oma arvamust, aga konflikt ei kasvanud vägivaldseks,” ütles Aeg. Ta nentis, et pole intsidenti spetsiaalselt süvenenud ja ei oska rohkem detaile välja tuua.

Urmas Kruuse küsis Tartu kultuuripealinnaks saamise kohta. “Tartu 2024 eelarve on kuskil 23 miljonit. Kui ma vaatan seda eelarvemenetlust ja võrdlen finantsdistsipliiniga, siis on selge, et valitsuse distsipliin on lõdvem omavalitsuste omast. Kas riik on võimeline Tartu 2024 projekti toetama?” uuris Kruuse, viidates eelarvemiinusele. Tõnis Lukas ütles, et riik rahastab programmi kuni 10 miljoni euroga.