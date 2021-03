OTSEPILT | Politsei, häirekeskus ja siseminister annavad ülevaate piirangute järelevalvest. Märtsis on kandnud maske 95% inimesi, keeldunud on vaid 116 isikut

Pressikonverentsil selgitavad Kristian Jaani, Vallo Koppel ja Kätlin Alvela PPA järelevalvetegevusi ja annavad ülevaate riigi infotelefonile 1247 laekuvatest küsimustest. Siseminister, kriisijuht ja peadirektor on valmis vastama teemat puudutavatele küsimustele.

Politsei- ja Piirivalveameti kriisijuht Vallo Koppel selgitas, et politsei teeb piirangute järelevalvet teiste politsei tegevuste arvelt. Ta loetles ette arve:

1. märtsist kuni eilseni kontrollis politsei vähemalt 5756 erinevat objekti, eilse päeva jooksul 531 objekti. Politsei on käinud meelelahutusobjektidel, vaadanud, et need oleks suletud . Eile käis politsei kontrollimas 38 meelelahutusasutust.

Märtsi kuu jooksul on politsei teinud kaubanduskeskustesse 3788 kontrollkäiku.

Politsei on kontrollinud 862 erinevat ühissõidukit, eiilse jooksul 83. Märtsis pidanud politsei üle 2000 vestluse piirangutest mitte kinni pidanud inimestega.

Üldiselt nentis Koppel, et olukord reeglite järgmise osas on päris hea. Märtsi kuu jooksul on politsei fikseerinud ainult 39 hajutatuse nõude rikkumist, neist kolm eile.

Maske on politsei märtsis jaganud 2222 tükki, neist 91 eile. Põhilised põhjused, miks pole maske kantud, on hooletus: inimesed pole viitsinud paariks minutiks maski ette panna, kui käiakse ruttu näiteks tanklas maksmas. Teine suurem põhjus on ettevõtete töötajad, kes peavad töö tõttu kogu aeg maski kandma, aga mõnedel hetkedel on sellest väsinud olnud ja maski eest võtnud.

Koppeli sõnul on nende kahe suuna kõrval väga väikene hulk neid inimesi, kes on olnud põhimõttelised maskist keeldujad: terve märtsi kuu peale 116 inimest on maskist keeldunud, sellest omakorda põhimõttelisi keeldujaid veel väiksem arv. Enamik maskist keeldujaid on politsei palve peale sündmuskohalt lahkunud.

Politsei tõi välja, et novembris oli maski mittekandjate osakaal 70-80% juures, aga märtsikuu esimesed 11 päeva on keskmine näitaja politseinike hinnangul olnud 94,8%, kes kannavad maski. Eilse päeva näit oli 96%.



Politsei saab varsti õigused, et oleks võimalik piirangute rikkujaid kohapeal trahvida. See vähendab bürokraatiat riigis ja dokumentide saatmist politsei ja terviseameti vahel.