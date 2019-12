OTSEPILT | Peaministri ülesannetes Mart Helme: ametnik ei peaks kahtlastest asjadest riigisekretäri või prokuratuuri teavitama

Riigikogu infotund

Sõna saab rahvastikuminister Riina Solman. Liina Kersna küsib, miks koalitsioon ei toeta ettepanekut kliiniliste psühholoogide kutseaasta rahastamiseks. Solman: ministeeriumite ja riigikogu prioriteedid olid sel hetkel teistsugused. Tol hetkel, kui läbirääkimised käisid, otsisime lahendusi ja on lootust, et 2021-2024 eelarveperioodil saavad need mured arvesse võetud.

Ligi: Rääkige, mis need mitteavalikud asjad siis kokkuleppes veel olid? Helme: soovisime saada kindlust, et poliitikad meie juhitavas ministeeriumis jätkuvad.

Pentus-Rosimannus toob Martin Helme tsitaadi, kus nimetas, et salajane kokkulepe ikkagi oli. Millised?Helme: Eelnevaltmainitud põhjused olidki kokkuleppe osa.

Pentus-Rosimannus küsib valitsuse kokkulepete kohta maaeluministri ja kantsleri vabastamise osas. Mis kokkulepped veel taga olid, et olite nõus ministri valitsusest ära laskma?Helme: Oleme vist tagasi aastas 1939, kui räägitakse salaprotokollidest. Mingisuguseid protokolle ei ole. Nõustusime Järviku vabastamisega, et maaeluministeeriumis oleks võimalik taastada töörahu, maaelu edendamisega oleks võimalik edasi minna ja seda puhtalt lehelt. Jätkame põhimõtteliselt samade poliitikatega.

Kruuse küsib, kuidas Helme peaministrina oleks Lemetti teavitusele reageerinud.Helme: Ma ei ole näinud Järviku tegemistes midagi kahtlast. See on laim ja meediakära, millel pole sisulist katet. Järviku maatüki müümine oma pojale oli ammu enne kui ministriks sai.

"Jutud sellest, et ta kedagi ebaseaduslikult mõjutas, on ajakirjanduslik liialdus," ütles Helme. Ta ütles, et Järvikul on seetõttu ka õigus kompensatsioonile.

Helme rääkis, et EKRE seisab Järviku taga tänaseni, sest too ajas õigeid asju.

https://twitter.com/martkoik/status/1202169853316141056

"Mida peab tegema ametnik, kui ta näeb, et midagi on viltu? No igatahes mitte jooksma pabereid ajakirjandusse lehvitama, mitte jooksma otsitud ettekäänetega riigisekretäri juurde ja paluma, et algatatakse mingisugused kriminaalasjad, mis, nagu praktika näitab, ei jookse mitte kusagile mujale kui liiva, jooksevad liiva." - Mart Helme Helme sõnul peaksid rahvalt mandaadi saanud ministrid saama kontrollida, suunata, suhelda oma allasutustega. Ja peavad tagama, et allasutused töötavad läbipaistvalt ja mitte kedagi hävitavalt. "Ühe kalafirma (M.V.Wool) ümber üks Eesti eksportööre hävitatakse arusaamatutel põhjustel. Hävitatakse ka firma laovarud, mida kuumtöötlemisel saaks kõlblikuks muuta," ütles Helme.

Algatuseks küsis Kaja Kallas, mis on Mart Helme arvates õigusriik. Helme otseselt küsimusele ei vastanud, kuid kirjeldas muu hulgas hiljuti maaeluministeeriumis toimuvat: et ametnik ei peaks selliste asjadega prokuratuuri poole pöörduma, nagu tegi Lemetti. Ta ütles, et teadagi jooksevad need uurimised niikuinii liiva.