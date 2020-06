OTSEPILT | Peaminister esineb poliitilise avaldusega Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kava kohta

Valitsuses kiideti möödunud nädalal heaks Eesti seisukohad 750 miljardilise Euroopa Liidu majanduse turgutamise erakorralise kava osas. Kavala sõnavalikuga jättis Jüri Ratas plaani vastu olnud EKRE ühe hoobiga trumpidest ilma, kirjutas Delfi.

Peaminister Jüri Ratase Keskerakond oli avalikult ja väga valjuhäälselt plaani poolt. EKRE seevastu, eriti rahandusminister Martin Helme isikus, väljendas plaani suhtes väga suurt vastumeelt.

EKRE kahtlustas, et tegemist on sammuga nende poolt välistatava föderaalse Euroopa poole. Lähemalt loe vastasseisust siit.

Valitsus on seisukohal, et Euroopa taaskäivitamise kava tuleb kinnitada konsensuse põhimõttel. Samuti on oluline õiguslik kindlus, et EL-i taaskäivitamise kava on kooskõlas aluslepingutega. Valitsus soovib, et taaskäivitamise kava rahastamise otsus otsustatakse Riigikogu täiskogul. Seda otsust peab oma töövõiduks just EKRE, kes muidu soovis antud teemal isegi rahvahääletust.

Majanduse taaskäivitamise kava peab pidurdama majanduskriisi Euroopa Komisjoni hinnangul kujuneb 2020. aastal EL majanduslanguseks 7-16% ning Euroopa Keskpanga hinnangul euroalas 5-12%, Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul ELis 7,1% ja euroalas 7,5%. Komisjoni prognoosib Eesti 2020. aasta majanduslanguseks 6,9%.

ELi riigipead ja valitsusjuhid arutavad sel reedel videokonverentsil Euroopa majanduse taaskäivitamise kava ning järgmist ELi pikaajalist eelarvet aastateks 2021-2027. Taaskäivitamise kava ja järgmise pikaajalise eelarve vastuvõtmiseks on vaja kõigi ELi liikmesriikide ühehäälset toetust ning sellele peab andma oma nõusoleku ka Euroopa Parlament. Liikmesriigid soovivad kokkuleppele jõuda järgmise kuu lõpuks.

Tänase poliitilise avaldusega asub Ratas tõenäoliselt taaskäivitamise kava olulisust põhjendama.