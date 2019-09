OTSEPILT | Õiguskantsler Madise teeb riigikogule kokkuvõtte oma tegevusest viimasel aastal

Õiguskantsler kritiseerib oma aastaülevaates bürokraatlikku keelekasutust, mis pärsib igaühes väärtusliku inimese nägemist. „Kui tegu on „kliendi“ ja „teenusega“, on paratamatult lihtsam ükskõikselt õlgu kehitada: „Klient ei saanud teenust.“ Kui tuleks öelda, nagu asi on − näiteks, et ema ja ta abivajav laps jäeti hätta –, oleks vist raskem inimesi uksest välja menetleda,“ sõnas Madise kirjalikus pöördumises.

Veel juhib kantsler tähelepanu sellele, et ametnike ja poliitikute tööalaseid vigu hinnates tuleks hukka mõista teadlikud kuritarvitused ja tegematajätmised, mis tulevad eelkõige laiskusest, hirmust ja südametunnistuse puudulikkusest. Kui aga eksimuse taga on valearvestus või -info, peaks hukkamõistu asemel tunnustama julgust viga parandada.

Ka avalik võim vajab kantsleri sõnul hädasti töökorralduse parandamist, seda just ennekõike nn esiliinil, kus inimene kohtub riigiga. "On ju veider olukord, kus üks ametnik nõuab ettevõtjalt üht ja teine teist ning siis vaieldakse omavahel, konkreetselt ettevõtja ja laiemalt maksumaksja arvel."

Möödunud ülevaateperioodi jäi Madise sõnul mitmeid kafkalikke olukordi, kus riik või kohalik omavalitsus esitab inimesele vastukäivaid nõudmisi ja kahjulikke soovitusi.

Madise kinnitas sedagi, et tänavu kuuldi korduvalt inimestelt väiteid, justkui poleks mõtet oma õigusi ette nähtud moel kaitsta, parem on tulla otse õiguskantsleri juurde või minna televisiooni. "See arusaam hakkab välja joonistuma tähelepanuväärse märgina. Eesliin tuleb ausse tõsta, just sinna on vaja rohkem suurepäraseid ametnikke," ütles kantsler, kuid lisas, et see eeldab ka korralikku töötasu, et oleks võimalik leida piisavalt häid töötegijaid.