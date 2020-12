OTSEPILT | Mis saab jõuludest? Terviseamet ja sotsiaalminister annavad ülevaate koroonalevikust

Terviseameti pressikonverents

Hoidke distansti ja püsige terved!

Kui plaanime minna jõuludeks lähedastele küll, siis tuleks juba praegu vähendada kontakte, mitte käia puidudel, et mitte viia võimalikku nakkust laiali. Poeski käige vähem rahvarohketel aegadel.

Suremus kasvab terves Euroopas. Eestis ja põhjamaades pole siiski liigsuremust veel täheldatud, küll aga Lõuna-Euroopas.

Kahe nädalaga on haigestunud 200 meditsiinitöötajat, pooled neist õed.

Haiglas on 324 inimest, 61% voodikohtadest on täis. Natuke on veel ruumi, aasta lõpuks luuakse aga veel täiendavad kohad, et kokku oleks 659 voodikohta. Need tulevad plaanilise ravi arvelt.

Testimise süsteem töötab endiselt täisvõimsusel ka pühadeajal. Kui mõni perearstikeskus on ka kinni, siis telefon 1220 aitab ja suunad edasi, kuhu vaja.

Välismaalt toodud juhtude arv on stabiilselt madal, 2% piiris, peamiselt Venemaalt, Rootsist ja Soomest.

Eelmise nädala nakatunuist 51% olid lähikontaktsed. Haigestus 13% kõigist lähikontaktseist.

Eelmise nädala haigestunud on peamiselt tööealised inimesed, laste ja vanemaealisete seas on nakatumus isegi langenud.

Näeme hetkel siiski stailiseerumise märke, haigestunute juurdekasv ikkagi väheneb.

Viirus on jõudnud juba ka Lääne-Eestisse, meil on üleriigiliselt kõrge intensiivsusega levik.

Iga teine-kolmas sümptomitega inimene on COVID positiivne, minge ikka testima ja soovitage lähedastel ka.

Marianne Härma: meie haigestumine kasvab praegu, lisandus 590 positiivset testi, näitaja on 470 100 000 inimese kohta

Pressikonverents algab.

