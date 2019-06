OTSEPILT | Millised teemad tulevad valitsuse pressikonverentsil arutlusele?

Valitsuse pressikonverents

Üks on selge - neid inimesi, kes teevad seda ülivajalikku ja spetsiifilist tööd, tuleb hoida, ütles peaminister.

Peaminister kinnitab, et valitsus võtab Ida-Virumaa olukorda väga tõsiselt.

AK: Kas valitsusel on plaan Ida-Virumaa töötuselaine olukord lahendada?

Christopher Nolan ja Mihhail Kõlvart on selles küsimuses ühel pool joont ja leiavad lahenduse, arvab Ratas, kes selles osas ka Tallinna linnapeaga kohtus.

Peaminister peatub taas Nolani filmil. See on tema sõnul suur tunnustus nendele, kes on Eesti filmindust aastaid arendanud, et rahvusvahelise filmimaailma hiid tuleb siia filmi tegema.

Pikaajalise sihiga on ka soov luua Tallinna haigla, mis tõstab tervishoiuteenuste kvaliteeti, märgib Kiik.

Kiik toob välja, et arutlusele toodi täna ka inimeste omaste hoolduskoormus, mis on väga kõrge. Ministri sõnul on riigi roll ja kohustus neid inimesi selles toetada.

Teise pensionisamba arutelud jätkuvad, sest seda tuleb vaadata nii tänaste kui ka tulevaste pensionäride lõikes ja lähtudes tervikpildist, sõnas Kiik.

Järgmisena räägib sotsiaalminister Tanel Kiik, kes toob välja otsuse toetada varasemaid valitsuse kokkuleppeid tervishoiuvaldkonna palgatõusu osas.

Ta räägib ka Nolani filmi tähtsusest nii Eesti filmitööstusele ja -tegijatele kui ka laiemast majanduslikust kasust.

Lukas võtab sõna Christopher Nolani suurfilmi osas, mille võimalik võttepaik Laagna teel on avalikkuses palju furoori tekitanud. Tema sõnul on Tallinna linnal oma liiklusplaani ja -tingimuste koostamisel otsustav sõna ja õigus neid otsuseid langetada. Ta lisab, et kellelgi ametlikul positsioonil ei ole õigust seda kritiseerida.

Järgmisena räägib kultuuriminister Tõnis Lukas.

300 000 eurot eraldati Helme sõnul ka siseministeeriumile, et katta pärast valimisi loodud rahvastikuministri kulud.

Rahandusminister Martin Helme räägib järgmiseks tervishoiutöötajate palkadest. Kuna seda riigieelarvest ei kaetud, tuli eraldada sotsiaal- ja justiitsministeeriumile 2,8 miljonit eurot.

Kolmandana mainib peaminister Eesti taotlust saada ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks. Selle kaudu on Eesti saanud Ratase sõnul palju rahvusvahelisi sidemeid.

Teine hea uudis on see, et valitsuse istung oli edukas. Otsustati toetada Euroopa Komisjoni liikme kandidaadina Kadri Simsonit.

Jüri Ratas teatab alustuseks, et tal on kaks head uudist. Esimene neist on, et hinnang sellele, kui hea on elu, on Eestis 2016. aastaga märgatavalt tõusnud.