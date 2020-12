OTSEPILT | Martin Helme rõhutas infotunnis, et Euroopa ühe suurema nakatumisnäitajaga Ida-Virumaal pole olukord käest ära

Nii Indrek Saar (SDE) kui ka Taavi Rõivas uurisid, miks pole valitsus piisavalt hästi ja kiiresti koroona levikule reageerinud. Saar uuris, kas Helme tunneb vastutust, et koroonaarvud on Eestis oluliselt kasvanud. Helme ütles, et tema võtab hea meelega vastutuse ning loodab, et riigikogu liikmed ja avalikkus kiidavad teda ka. Helme märkis, et Eesti on võrreldes muu maailmaga hästi hakkama saanud.

Sotsiaaldemokraadist Jevgeni Ossinovski tõi esile, et Ida-Virumaa nakatumisnäitaja on Euroopa suurimate hulgas. Lisaks uuris Ossinovski, miks kirikud jäävad lahti, aga koolid suletakse. Helme kinnitas korduvalt, et olukord pole käest ära ja peale kirikute jäävad mõningate piirangutega lahti ka jõusaalid, teatrid, kinod.

Andres Sutt (RE) luges ette ühe eestlanna kirja, kes abordivastastele riigi toetuse andmise tõttu hakkas Helsingisse korterit otsima. Martin Helme vastas, et teised erakonnad said ka katuseraha jagada. Ta viitas koalitsioonilepingule, mis seisab selle eest, et tehtaks võimalikult vähe aborte. Helme kõneles varasematest katuseraha jagamise juhtudest, tituleerides osa neist äärmusideoloogiliseks ja ebaseaduslikuks. "Abordivastane MTÜ teeb selgitustööd, et kellelgi pole inimõigust tappa väikest last," sõnas Helme.

Helme vastas teisele küsijale, et katuseraha jagamise võiks tema hinnangul lõpetada, aga riigikogu liikmed on soovinud raha jagada. "Kas see on mõistlik-praktiline? Igal aastal saavad kõik sõimata selle eest, aga jätkavad tegevust. Seega on riigikogu saadikud seisukohal, et häbi läheb üle, aga raha jääb alles."

Heidy Purga (RE) uuris, kas kultuurivaldkond on jäetud euroraha jagamisest välja, kuigi koroona laastas ka seda. Helme väitis, et see ei vasta tõele ning ta ei taha kultuuris näha hävingut ja nälga.

Keit Pentus-Rosimannus (RE) heitis Helmele ette, et valitsus ei kaasanud piisavalt teisi huvigruppe euroraha jagamisse. Helme ütles, et õiglase ülemineku fondi kaasati huvigruppe piisavalt, valitsus pidi raha panema Ida-Virumaa ülemineku konteksti, kliimamuutuse konteksti ja nii edasi. Ta lisas, et kõik plaanid peavad omavahel veel klappima, et raha saamiseks kvalifitseeruda.