OTSEPILT | Marti Kuusik: astun valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides ministriametist tagasi

President Kersti Kaljulaid kutsus meediaväljanded täna kella 20ks Kadrioru lossi, kus teeb Kuusiku ametist vabastamist puudutava avalduse.

Enne seda teatas Kuusik meediale saadetud avalduses, et astub ametist tagasi. "Esitasin täna erakonna esimehele Mart Helmele ja peaminister Jüri Ratasele avalduse ministriametist tagasiastumiseks. Kinnitan jätkuvalt, et minu vastu esitatud süüdistused on laim – ma ei ole vägivallatseja," kinnitas Kuusik oma avalduses.

"Viimastel päevadel minu vastu vallandatud õõvastavale meediarünnakule on nüüdseks lisandunud prokuratuuri otsus alustada kriminaalasi. Sellises olukorras ei ole mul võimalik ministrina tööd teha. Samuti ei saa normaalselt tööd teha ülejäänud valitsus," sõnas Kuusik.

"Soovin tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning tuua oma erakond rünnakute alt välja. Samuti soovin säästa oma perekonda meedias toimuvast psühhoterrorist," lausus Kuusik.

"Loobun ministri ametist mitte selle tõttu, et süüdistused minu vastu oleks tõsi, vaid vastupidi, selleks, et keskenduda enda kaitsmisele kriminaalasjas ja oma hea nime taastamisele," ütles Kuusik oma avalduses.

