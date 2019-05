OTSEPILT | Marine Le Pen annab pressikonverentsi, kus räägib koostööst EKREga

Le Pen Tallinnas

Lisaks Marine Le Penile võtavad pressikonverentsist osa Itaalia Liiga esindaja Manuel Vescovi, Põlissoomlaste esindaja Olli Kotro ning EKRE aseesimees Jaak Madison.

Marine Le Peni pressikonverentsi Tallinna Mustpeade majas juhatab sisse EKRE liige Urmas Reitelmann.

Marine Le Peni kõne lühikokkuvõte: Siin on tegemist rahvaga, mis peab kalliks vabadust. Teame, kuidas te võitlesite iseseisvuse eest. Me peame koos tegutsema. Te olete olnud tohutult vastupidavad igasugu välisjõududele, seisnud vastu impeeriumitele, mis on üritanud teid maatasa teha. Olete suutnud raskustest välja tulla, olete võimelised vastu pidama ja olete sellega eeskujuks ka teistele. Teame hinda, mida olete vabaduse eest maksnud. Olete pühendunud oma vabadusele. Teie tahate samuti ümber ehitada Euroopa Liidu koostööd. Euroopa Liit on tasapisi kõrvale kaldunud oma teest ja liikunud föderalismi suunas, liikunud imperialistliku nägemuse poole, et kaotada ära riigid ja rahvad. Meil on võimalus võidelda ja näidata, et rahvusriigid haaravad ohjad enda kätte. Ärge laske end petta eurotoetustest, neil ka teine külg. Prantsuse riigijuhid naeratavad Ülemkogul, aga seal on peidus harmoniseerimise soov, ühtlustamispoliitika. Ühtlustamispoliitika käib käsikäes rändega üleuputamisega. Pole juhus, et Euroopa Liit kirjutas alla Marrakeši kokkuleppele, mis rikub põhiõiguseid. See dokument kujutab endast uskumatut ohtu. Eesti on seni pääsenud organiseeritud sisserändest, aga vaadake mujale, mis toimub näiteks Rootsis või ka Prantsusmaal. Rahutused Rootsis või minu kodumaa, kus terved kvartalid linnades on sellised, kuhu ei julge siseneda politsei, arstid ja kuhu ei sõida bussid ja kuhu ei taheta isegi pitsat kohale toimetada. Islamistid ja maffia on seal riigi asendanud. Islamistist bussijuht ei lubanud hiljuti seelikus neiul bussi siseneda. Samamoodi läheb ka siin, kui te ei tegutse. Euroopa Liit soovib massiivset sisserännet. Euroopa Liidu paradoks on, et see kõik toimub nii ilma, et me midagi vastu saaksime. Hiina, USA, Venemaa ehitavad maailma ümber. Euroopa Liit pole Euroopa. Euroopa Liit on ideoloogiline ehitis, mis ei näe kontinenti riikide kogumina, vaid suure turuna, mis on kõigile avatud. Euroopa Liit on globaliseerimise katsetamise ideoloogia. Euroopa Liit on läbi kukkumisele mõeldud. Vaadake, mis toimub Poolas ja Ungaris. Meie Euroopa, mille eest võitleme, näeb ette vennalikku Euroopat, lepingulist koostööd. Euroopas on tohutu erinevus. Selles seisneb meie rikkus. Usume, et iga riik kaitseb ise kõige paremini oma huve. Iga riik ajab ise oma diplomaatiat, kaitseb oma huve. Vaid nii suudame tagada, et globaliseerumine on kasulik kõigile. Meil on praegu fraktsioonis 37 liiget kaheksast rahvusest, tulevikus äkki 90 liiget väga eri rahvustest, võibolla enamgi. Esimest korda Euroopa Parlamendi ajaloos on meil põhimõtteliselt võimalik saada enda kätte võim. Uskumatu, et Euroopa Parlamendis ei toimu võimuvahetust, see on ainus parlament maailmas, kus võimuvahetusi ei toimu. Me kõik soovime vabadust, olgu prantslased, eestlased soomlased või itaallased. Eesti ja Prantsusmaa töötavad oma erakondade sees, suudame hakkama saada. Elagu EKRE, elagu Eesti, elagu rahvuste Euroopa!

Marine Le Pen: "Demokraatia saab kestma jääda vaid ühe riigi sees."

Marine Le Pen natsionalistide koostööst: "Meil on võimalik saavutada üle-euroopaline harmoonia"

Marine Le Pen: "Euroopa Liit on läbikukkumisele määratud."

Marine Le Pen: "Samamoodi läheb ka siin, kui me ei tegutse. Euroopa Liit soovib massilist sisserännet."

Marine Le Pen: "Eesti on organiseeritud sisserändest pääsenud, aga vaadake mujale."

Madison natsionalismi tõusust: "Üle Euroopa on toimunud pööre tagasi normaalsuse suunas."

EKRE aseesimees Jaak Madison ütles, et meeleavaldajate nägemine maja ees tegi tuju rõõmsaks.

Itaalia Lega esindaja väitis, et tänu Matteo Salvini asumisele Itaalia siseministriks on sisserändajate arv oluliselt langenud.

Martin Helme saabus kohale, naeratus näol. Ürituse algus veidi venib, kõiki asjaosalisi pole kohal. Kõnekoosolekust võtavad osa Olli Kotro (Põlissoomlased), Anders Vistisen (Taani Rahvapartei), Jaak Madison (EKRE), Manuel Vescovi (Itaalia Liiga) ja Marine Le Pen (Rahvuslik Liit). Üritusele pääsevad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna registreeritud liikmed ja kutsutud külalised. Ürituse otsepilti kannab üle EKRE ametlik Facebooki leht.

Protestiaktsioon Mustpeade maja ees.

Helme ja Le Pen riigikogu Valges saalis. Kui nad oleks siin olnud eelmise riigikogu koosseisu aegu, siis võiks taamal näha ka Euroopa Liidu lippe. Henn Põlluaasa eestvedamisel, aga võeti need ära.

Riigikogus käinud reporter Vahur Koorits sõnas, et Le Pen pärast kohtumist kommentaare ei jaganud. Küll aga teatas Mart Helme: "See on uus Euroopa!" Ilmselt pidas ta silmas ühist liitu Euroopa Parlamendis.

Nüüdseks on EKRE saadikute ja Le Peni kohtumine läbi, see kestis ligi poolteist tundi.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Delfile, et ei oska kommenteerida Keskerakonna ja EKRE mittehääletamist Kalev Kallolt saadikupuutumatuse võtmise küsimuses, sest ei tea, mis on hääletamata jätmise põhjus.

Le Peni visiiti on koalitsioonipartneritest teravalt kritiseerinud Isamaa, Keskerakond on vaikset joont hoidnud. EKRE ja Keskerakonnaga ujus Isamaa muide vastuvoolu ka tänasel hääletusel, kus Kallolt saadikupuutumatus ära võeti. Kõik Isamaa saadikud hääletasid poolt. Kohal olnud keskerakondlased ja ekrelased (hääletuse ajaks läks saali seitse EKRE liiget) jätsid aga hääletamata.

Kallo tänasel istungil. Midagi rõõmustavat ta täna ei kuulnud.

Selle olulise hääletuse ajal puudus osa ekrelasi istungilt. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigikogu-vottis-kohtu-all-olevalt-kalev-kallolt-saadikupuutumatuse?id=86196821

Sõbralik käepigistus Mart Helmelt.

Samal ajal kell 10 algas riigikogu istung. Täna tuleb läbi ajada ilma EKRE liikmeteta, kes praegu arutlevad Le Peniga. Tõsi, vahepeal põikavad ka ekrelased saali - siis, kui läheb hääletamiseks.

Le Pen jõudis riigikokku. Valges saalis tervitasid teda EKRE saadikud, kohal on ka riigikogu esimees Henn Põlluaas ning Mart Helme. Vestlus kulges sõbralikult ja üheskoos liiguti edasi ühte nõupidamisruumi arutlema.

Meedias on peamiselt olnud juttu Le Penist, ent külalisi on teisigi. Näiteks Põlissoomlasi esindab Olli Kotro. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/polissoomlasi-esindab-parempopulistide-tallinna-kohtumisel-euroopa-parlamendi-kandidaat-olli-kotro?id=86195973

