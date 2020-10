OTSEPILT | Mari-Anne Härma: teise laine hari on ületatud, oleme langustrendis

Me oleme teise laine harjast üle ja langustrendis, ütles terviseameti asejuht pressikonverentsil. "Mõned nädalad tagasi, kui saatsime välja sõnumeid, et järgmised nädalad on kriitilised, siis täna näeme, et need pingutused on end ära tasunud. Kui vaatame teisi ägedaid respiratoorseid viirushaigusi, siis näeme ka nende juures langustrendi. See ongi osaliselt sellest, et inimesed on püsinud isolatsioonis, hoidnud distantsi," kiitis ta.

Sissetoodud juhtumeid on endiselt päris palju, kõige rohkem Venemaalt. Viirus tuvastati enamasti kohe alguses, 1-3 päeval pärast riiki saabumist. Olid ka üksikud juhud, kes tulid pärast 10. päeva.