OTSEPILT | Majanduskomisjon analüüsib avalikul istungil turismivaldkonna probleeme ja lahendusi

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et turism oli esimene suurem valdkond, mida COVID-19 kevadel kohe kriisi esimestest päevadest rängalt mõjutama hakkas. Valitsus reageeris tema sõnul toona küll kiiresti, kuid sektori rahuldavaks toimimiseks kevadel eraldatud vahenditest ei piisanud ning kriisi jätkumine võib tähendada, et reisi- ja majutusvõimaluste puudumine hoiab Eesti turult eemal nii turistid kui ka võimalikud investorid.

„Loomulikult ei saa seda lubada ja teema on jätkuvalt aktuaalne. Riik on kevadel teinud rida rahalisi otsuseid sektori toetamisel - suunanud 25 miljoni eurot otsese rahalise toetusena turismisektori ettevõtetele, 20 miljonit on toetusena eraldatud merenduses otseliine pakkuvatele ettevõtetele, üle 10 miljoni eraldati reisilaevade töötasudelt kogutud maksude tagasimakseks, 100 miljonit on antud suurimale otseliine pakkuvale laevakompaniile soodustingimustel laenu. Ka äsjane valitsuse otsus lennufirma Nordica aktsiakapitali suurendada 22 miljoni võrra ja KredExi vahendusel täiendava 8 miljonilise soodustingimustel laenu saamine aitavad kahtlemata kaasa valdkonna olukorra paranemisele,“ rääkis Sester.

Sesteri sõnul ongi tänane istung koos turuosalistega selleks kokku kutsutud, et nad annaksid ülevaate oma olukorrast ja tulevikuväljavaadetest. „Kohal on ka ministeeriumite ja rakendusasutuste esindajad, kes annavad omapoolse tagasiside ning räägivad riigipoolsetest toetusmeetmetest ja plaanidest,“ lisas ta.

Majanduskomisjoni liige Annely Akkermann sõnas, et 2019. aastal andis turism eksporditulu üle kahe miljardi euro, mis moodustas Eesti koguekspordist enam kui 10 protsenti. „Turismisektori keskmes olevad ettevõtted, reisibürood, hotellid ja restoranid, teenusepakkujad ning sündmuste korraldajad on kaotanud riikide piirangute tõttu 80–90 protsenti oma tuludest. Valitsus ei kavanda järgmise aasta eelarves turismisektorile ellujäämistoetusi. Samuti ei planeerita toetusi ka EL taastefondist. Valitsus on turismiettevõtjad ja 30 000 töötajat üle parda visanud ning koos nendega ka järgmiste aastate ekspordi- ja maksutulud,“ märkis Akkermann.