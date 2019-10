OTSEPILT | Kultuurikomisjon arutab aineõpetajate esindajatega põhikooli riiklike lõpueksamite kaotamist

Kultuurikomisjoni liige Aadu Must kinnitas, et tuleval kevadel toimuvad eksamid tavapäraselt.

Eesti emakeeleõpetajate seltsi esindaja Anu Kell ütles, et riiklik keeleeksam näitab õpilaste ühtset tase, mis tuleb õppeastme lõpuks omandada. "Meie hinnangul suureneb [eksamite kaotamisel] üle vabariigi kihistumine, sest teame, et Lõuna-Eestis on suuri probleeme näiteks loodusainete õpetajate leidmisega," märkis Kell. Ta lisas, et teksti mõistmise oskus on baasoskus ülejäänud hariduse omandamiseks, seega on põhikooli eesti keele lõpueksam kinnitus, et noor saab ka edasi hakkama.

Eesti matemaatika seltsi ja koolimatemaatika ühenduse esindaja nentis, et teatud asjad tuleb pähe õppida, et loogilist mõtlemist arendada. "Kujutage nüüd ette, et kui üheksanda klassi lõpus eksamit pole ja õpilane sooritab esimese eksami alles gümnaasiumi lõpus, siis on pinge veel suurem," märkis ta.

Eesti bioloogiaõpetajate ühingu president Aiki Jõgeva märkis, et lisaks bioloogiaõpetajatele esindab ta ka Võrumaad. "Asi pole nii, et väljaspool suuremaid linnu on Eestis surnuaed," sõnas ta. "Just maakoolidele ongi oluline, et saame kontrollida, kuidas oleme oma tulemusteni jõudnud," lisas Jõgeva. Peale selle ei saa Jõgeva hinnangul leppida sellega, et muudatustest teavitatakse õpetajaid meedia vahendusel.

"Protsess toimub kiirustades. Haridusministeeriumi kodulehelt muudatuse argumente lugedes tekitas küsimusi väide, et eksamite lõpetamiseks on suur toetus. Ometi peaksid õpetajad olema suur huvigrupp," rääkis Jõgeva. "Haridusminister Mailis Reps rääkis hiljuti, et Eestis on maailma parimad õpetajad, aga meid ei taheta kuulda võtta. See jääb kindlasti paljude õpetajate kõrva ja hinge," lisas Jõgeva.