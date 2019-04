OTSEPILT | Kersti Kaljulaid riigikogu ees: vastutus meie vabaduse ja inimõiguste eest lasub parlamendil

"Eesti riiki ei juhita mitte kusagilt mujalt kui riigikogu saalist ja iga selle koosseis vastutab kõigi meie vabaduse ja inimõiguste eest. Nii on see olnud juba Asutavast Kogust saati," ütles riigipea riigikogu 100 pidulikul istungil.

"Eesti riigis ei ole struktuure, mida ei oleks allutatud seadusandlikule ja parlamentaarsele kontrollile. Eesti riigis ei ole allhoovuseid, mida suunataks läbipaistmatult, kellegi teise kui Eesti rahva huvides. Eesti riiki ei juhita mitte kusagilt mujalt kui siit saalist. Ainult siit saalist. Kõik, mis Eesti riigis ja riigiga juhtub, on selle saali vastutus. Iga vastupidine väide, ükskõik kellele siis ka viidatakse kui "tegelikule suunajale", on katse oma vastutusest kõrvale hiilida. Eesti riiki ei juhita mitte kusagilt mujalt kui siit saalist," ütles president Kersti Kaljulaid.

Vastutus kõigi meie vabaduse ja inimõiguste eest lasub riigikogul ja nii on see olnud nii juba Asutavast Kogust saati, selgitas riigipea. "Need põhimõtted on selgelt kirjas ka meie praeguses põhiseaduses ja elavad meie tänases Eestis. Õigemini, sellepärast meie tänane Eesti elabki iseseisva riigina ja ka meie inimeste südametes, et need vabadused seonduvad meile Eesti riigiga," selgitas president Kaljulaid.

"Eesti inimesed on vabad. Eesti ettevõtjad on vabad. Eesti ajakirjanikud on vabad. Eesti loomeinimesed on vabad. Eesti riigikogu liikmed on vabad. Tõeliselt vabad, koos vastutusega iga oma sõna, teo ja nupuvajutuse eest," lisas riigipea.