OTSEPILT | Kersti Kaljulaid ajakirjanduskonverentsil: seda, kui vaba on sõna, mõjutavad meediamajade otsused

Lavale astuvad Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, mõjukad ja tuntud meediategelased ja ajakirjanikud Drew Sullivan, Inga Springe, Hans H. Luik, Igor Rõtov, Mart Kadastik, Meelis Kubits, Mihkel Kärmas, Erika Moora ja Meelis Mandel ja teised.

Eesti Ekspressi ja Äripäeva konverents

Sullivan märkis, et offshore-pangandus globaliseeris organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni. "Varem kulutati kümme protsenti pestavast rahast selle peitmiseks. Nüüd kulutatakse selleks vaid pool protsenti."

Korruptsioonist ja organiseeritust kuritegevusest räägib ajakirjanik Drew Sullivan.

Kersti Kaljulaid kinkis "Sõna on vaba" kirjaga dressipluusi Eesti Ekspressi ja Äripäeva toimetustele.

"Peaks olema instinktiivselt äratuntav, et see, kes seab ajakirjandusvabaduse küsimuse alla, ei kõhkle seadmast küsimuse alla teisi vabandusi," lisas Kaljulaid.

"Meie kohalik meedia on samuti osa ühiskonda kooshoidvast mördist. Kas peame lisaks kultuurilehtedel aitama majandada end ka kohalikel ajalehtedel?" esitas Kaljulaid küsimuse.

Kaljulaid: "Kui loota, et valetamine on vaikimisi halb, siis tegelikult ei saada. Vabaduste piiramine siin geopoliitilises asukohas hakkab piirama majanduslikke võimalusi. Selle saabumise hetkel oleme kaotanud aga oluliselt palju."

"Isegi vabandama ei pea tänapäeval. Aga miks ei pea? Miks te ei käi järel, et miks sa sildistasid, miks sa sead põhiõiguseid kahtluse alla? Meediavabadus on tagatud, kuid tegelikult on ta ohus," lisas Kaljulaid.

"Propagandakanalid mimikrimeediana pole midagi uut," märkis Kaljulaid. "Kui poliitikud ja ametnikud ise propagandakanalisse aega ostavad, siis kuidas peaksid inimesed teadma, et kanal on propaganda?" küsis ta.

Kaljulaid tõdes, et Eestis saavad vabadusi luua meediamajade omanikud, toimetuste juhid ning ajakirjanikud. "Seda, kui vaba on sõna, mõjutavad need otsused, mida tehakse meie meediamajades," sõnas ta. "Tükkhaaval pihustatakse infot üha väiksemaks ja söödavamaks ampsuks."

"Meil on olnud mitu tugevat sõltumatut meediamaja, kes järjepidevalt mõõtu võtavad," lausus Kaljulaid. Ta lisas, et samal ajal pole meediamajad ise idoloogilist seisukohta võtnud. "Täna on kõik palju keerulisem. Selleks on tänane maailm põhimõtteliselt liiga erinev 1989. aastast."

"Algusaastatel ei olnud ajakirjandus sõltumatu vahemees. Ajakirjandus oli ise ühiskondlike protsesside genereerija," rääkis president Kaljulaid ajakirjandusest 30 aastat tagasi. "Valvekoera rolli on ajakirjandus pidanud ise üles leidma ja seda ise kirjeldama. Eesti võlgneb suure osa oma eduloost just ajakirjandusele. Sellist kiiret kasvu ühiskonnana pole maailmas ühel teisel riigil ette näidata."

Kaljulaid märkis, et temal on intervjueeritavana kogemusi soopõhisest diskrimineerimisest. Lisaks on ta alati sõltumatult meediamajast nõus vabale sõnale ja eriarvamustele ruumi andma, et kaitsta demokraatiat.

Kaljulaid: "Vabadust ei saa luua poliitikud ajakirjanduses. Vabadust ei saa luua ka ainult ajakirjanikud, ükskõik, kui head nad oma töös on." Vabadust ja vaba sõna hoiavad elus Kaljulaidi väitel just toimetajad ning toimetuste juhid. "Teie peate oma toimetustele andma kindluse, olge julged," märkis ta.

Kersti Kaljulaid ütles, et vaba riik ja vaba sõna on eestlase jaoks sünonüümid. "Vaba Eesti, vabadus Eestis ja vaba sõna ei saa teineteisest lahutada. Ajalugu on täis häid ja hoiatavaid näiteid, kuidas üks saab teisest jõudu. Selleks, et nad kestaksid, tuleb neid iga päev taas luua."

Konverents algas. Avasõnad ütleb Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid.