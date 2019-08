OTSEPILT | Kas istuv valitsus juhib Eestit kuristikku või on lihtsalt hirmul suured silmad?

www.DELFI.ee RUS

29. aprillil astus ametisse Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus. 100 kriitikavaba päeva on möödas. Mis on tehtud, mis on teoksil ning mis on valitsusliidu eesmärk? Kas hirmul on suured silmad või ongi kõik hukas? Mida teeks opositsioon teisiti?