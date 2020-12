OTSEPILT | Kas eakad tuleks isoleerida? Kas venelased on halvemini teavitatud?

Kas eakate isoleerimine on õige ja kuidas see neile mõjub? Mida arvavad noored kaugõppest ja kuidas oleksid nad ise kriisi ajal õppimist korraldanud? Kas venekeelne elanikkond on kehvemini informeeritud ja miks lööb kriis nii valusalt Ida-Virumaa pihta? Kellele on mõeldud ohvriabi liin ja kes sinna tegelikult helistavad? Mida õppisime ja mida võtame kaasa uude aastasse?

“Loodan kuulda vastuseid nendele ja paljudele teistele küsimustele”, märgib Kaljurand.

Vestlusringis osalevad Helmen Kütt- Riigikogu liige, endine sotsiaalkaitseminister, Irene Käosaar- Integratsiooni Sihtasutuse juhataja, Roger Tibar - Eesti Noorteühenduse Liidu juhatuse esimees ja Tõnis Palgi- sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna koordinaator, vägivallast loobumise tugiliini nõustaja.