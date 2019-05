OTSEPILT | Kandideerivad eurosaadikud vaidelevad kliimamuutuste üle: mida arvab Evelin Ilves ja kus seisab Sven Mikser?

Omavahel pistavad rinda Sven Mikser, Kalle Palling, Tunne Kelam, Evelin Ilves ja Mihkel Kangur.

Inimkond kasutab täna 1.7 planeedi jagu resursse - üleilmne tarbimine on aastatel 1900-2015 aastal tõusnud neljateistkümnekordselt ning praeguse suuna järgi kasvab see 2050 aastaks veel kahekordselt.

Hoolimata sellest, et meie tarbimismustrite ümberkorraldamine ei ole odav, oleks probleemide eiramine suures pildis palju kulukam ning kaasnevad sotsiaalprobleemid sügavamad. Täna on 22.5% Euroopa Liidu rahvast vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskirühmas ning 6.9% eurooplastest kannatavad tõsise majandusliku puuduse käes. Veelg enam, 43 miljonit eurooplast ei saa endale lubada kvaliteetset toitu igal teisel päeval ning samal ajal raiskame me umbes 20% toodetud toidust.

Ebavõrdsus globaalsel tasandil on samuti murekoht, suured erinevused rahvastikukasvu ning elukvaliteedi osas, kliima soojenemine ning ökosüsteemide hävimine tähendab, et paljud inimesed on sunnitud oma kodudest lahkuma ja migratsioon üle maailma kasvab. Aastaks 2050 prognoositakse, et sajad miljonid inimesed põgenevad kliimamuutuste tõttu oma kodudest.

Need on vaid mõned näited meie ees olevate probleemide keerukusest ja seotusest - ei ole võimalik tegeleda vaid ühega jättes teised kõrvale. Debatil küsime Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide käest, milliseid lahendusi suudab pakkuda Euroopa Parlament ja milline on nende nägemus kestliku arenguni jõudmisel.

Debatt toimub Tallinna ülikoolis nind seda korraldab Terveilm.