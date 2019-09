OTSEPILT | Kadri Simson sai endale ihaldatud energeetikavoliniku portfelli

Sellega lõppevad pikad spekulatsioonid selle üle, millise rolli võiks endale Keskerakonna poliitik saada.

Simson selgitas, et Euroopa liigub säästvama energiakasutuse poole ning peab seega keskenduma innovatsioonile. Pole veel selge, kui suur Simsoni meeskond hakkab olema.

Kadri Simson on ise viidanud, et tal on juttu olnud majandusega seotud portfellist. Nädalavahetusel hakkasid levima spekulatsioonid, nagu võiks see olla rahvusvahelise koostöö ja arengu portfell, kuid neid väiteid ei soostunud Kadri Simson kommenteerima. Politico on kirjutanud, et Simson võiks endale saada energeetikavoliniku portfelli.

Ursula von der Leyenist saab komisjoni president ning hispaanlane Josep Borrell on komisjoni kõrge esindaja.

Von der Leyen ütles, et soovib uues komisjonis vähendada bürokraatiat ning ta ootab liikmetelt tegutsemist endi sõnade järgi. Lisaks kirjeldas von der Leyen komisjoni modernse, paindliku ja agiilsena. President ootab, et liikmed külastavad töö käigus kõiki Euroopa liidu riike.