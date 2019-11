OTSEPILT | Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil: teadsin Mart Järviku võimalikust huvide konfliktist, aga Järvik eitas väiteid

Rahandusministri Martin Helme käest uuriti katuseraha kasutamisest. "Reformierakond ei ole kaks aastat katuseraha kasutanud ja saan aru nende meelehärmist, et väikse rahasumma suunamine pole midagi väärt," vastas Helme. Ta ütles, et on teinud ettepaneku raha mitte sellisel moel jagada, kuid teised riigikogu liikmed soovivad katuseraha kasutada. "Arvamused on kirglikult kahte lehte. Ma katuseraha kaitseks ütlen, et need on kindlasti väga läbipaistvad ja väikesed," leidis Helme.

Prokuratuur teatas, et nende teemaks on Euroraha väärkasutuse uurimine. Eesti Päevaleht küsis, kas valitsuse ministrid peavad tegelema küsimusega, kas mingi firma on õigesti Euroraha kasutanud. Aeg vastas, et järelevalveasutustele on tagatud selge iseotsustusõigus ning sõltumatus, mida pole kohane poliitiliselt tasandilt suunama minna.

Jüri Ratta käest uuris Sven Soiver, et kas vastab tõele, et Ratas teadis maaeluministeeriumi huvide konfliktist juba augustis. “Kui küsida sellest, mida mina teadsin augusti lõpus, siis minul oli info, et on võimalik olnud, et maaeluminister ja nõunikud on sekkunud PRIA tegevusse. Mina rääkisin sellest Mart Järvikuga. Tema ütles, et seda pole olnud ja rohkem ma ei oskagi selle kohta öelda,” vastas Ratas.