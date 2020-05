OTSEPILT | Jüri Ratas: küsisin Helmedelt, kas soovivad Rail Balticu osas koalitsioonileppes muudatusi teha. Ei soovi. Läheme sellega edasi

"See ei ole ju mingi saladus, eelmise aasta kevadel koalitsiooni tehes üks valitsuspartner, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond väljendas oma skepsist, väljendas oma mittetoetust Rail Balticule. See on ju teada, see on ühiskonnas teada, see on avalikult teada. Koalitsiooniläbirääkimised on alati mingite kompromisside saavutamise koht ja kompromissi me saavutasime. Kompromiss on järgmine, et Rail Balticuga minnakse edasi, kui see aluspõhimõte 81/19 rahastamise osas peab paika. Ma olen välja võtnud ka tegelikult Riigikogu poolt ratifitseeritud Rail Balticu kokkuleppe, mis põhimõtteliselt ütleb sedasama, et 19. juuni 2017, et kui me lähtume sellest finantseerimismäärast ka tulevases perioodis, siis sellega saab edasi minna. Kui see muutub, siis tuleb selle projekti juurde tagasi tulla. Ja see kehtib ka praegu. Loomulikult, ma tulen kohe Riigikogu ette, kui see protsent peaks suuresti muutuma," selgitas Ratas Rail Balticu küsimust.

Rail Balticut puudutav punkt koalitsioonileppes Juhul kui Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood ei taga Rail Balticu projekti ootuspärast

81% kaasrahastust, vaatame üle projekti tasuvuse, trassi, ajakava ning kohalikud peatused.

Seni jätkame ka tegevusi, mis toetavad Eesti taristut laiemalt.

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad tänases infotunnis peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ning riigihalduse minister Jaak Aab.

Jüri Ratas vastab küsimustele valitsuse sõnumite, piirangute kehtimise, Rail Balticu, pendelrände, piirivalve loomise, eriolukorra piirangute leevendamise, tööjõu ning kriisist väljumise plaanide kohta.

Martin Helme vastab küsimustele maksude, suurte taristuinvesteeringute ning Rail Balticu kohta.

Jaak Aab vastab küsimustele eriolukorras tegutsemise ja sotsiaalse normi ning isikukaitsevahendite kohta.

