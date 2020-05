OTSEPILT | Jüri Ratas: kuigi oleme koroonaviiruse esimese lainega hakkama saanud, siis valmistume selle naasmiseks

Peaminister soovib poliitilise avaldusega esineda seoses eriolukorra lõppemisega Eestis esmaspäeval kell 15 algaval täiskogu istungil.

Jüri Ratas räägib, kuidas eriolukord välja kuulutati. “Selleks ajaks oli kinnitatud 16 inimese nakatumine ja kinnitatud riigisisene viiruse edasikandmine,” ütles peaminister. Ta nentis, et paraku on haigus nõudnud 64 inimelu. Ratas nimetas viirust suurimaks tsiviilkriisiks pärast Eesti iseseisvumist.

Haiguskordaja on aprilli algusest püsinud alla ühe, mis tähendab, et viiruse levimus Eestis on madal. Lisaks on haiglaravi vajavate koroonahaigete arv madal.

Ratas ütles, et eriolukorra alguses sõnastas valitsus kuus eesmärki: tõkestada koroonaviiruse edasist levikut, tõkestada viiruse kohapealset levikut, tagada tervishoiusüsteemi töö, takistada paanika teke, tagada inimeste toimetulek kaudsete koroonaviiruse mõjudega ja tagada Eesti majanduse võimalikult normaalne toimetulek.

"Viiruse kohapealse leviku tõkestamiseks astusime mitmeid suure kaasneva mõjuga samme," sõnas peaminister. "Suurt tähelepanu on saanud isikukaitsevahendite hankimine ja eesliinitööliste kaitsmine," lisas ta. Ratas ütles, et see on toimunud teiste riikidega võidu joostes. "Väga oluline oli Eesti enda võimaluste kaardistamine, suutsime näita solidaarsust NATO liitlastega," märkis Ratas.

Ratas loetles ette, mis liikumispiirangud kehtestati, näiteks keelati liikumine Saaremaale või sealt mandrile. "Oleme Eestis saanud hakkama oluliselt leebemate kitsendustega, kui nägime ülejäänud maailma riikides," sõnas peaminister.

"Head kuulajad, kriitilises olukorras on äärmiselt tähtis, et inimesed mõistaksid neile määratud piirangute eesmärke," lausus Ratas. "Kasutasime lisaks meediavõimalustele ka elektronkirju, otsepostitust ja SMS-sõnumeid, milles olid käitumisjuhised ja lisainfo." Peale seda toimusid igapäevased pressikonverentsid. "Kindlasti on ajakirjandus praeguses kriisis kiiduväärselt hästi ja vastutustundlikult täitnud," märkis Ratas. "Terve ühiskond on olnud kriisiinfo ja käitumisjuhistega hästi kursis," lisas peaminister.