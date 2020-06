OTSEPILT | Jüri Ratas: kui 50 000euroses annetuses oleks midagi kriminaalset, siis ma oleksin esitanud tagasiastumisavalduse

"Kui selles annetuses oleks hetkel minu teada midagi kriminaalset, siis ma ei oleks teie ees peaministrina, ja mitte läbi umbusaldushääletuse, vaid oma isikliku tagasiastumisavalduse. Ma ei tea, et selles ülekandes on midagi kriminaalset. Minu teada ei ole," kinnitas Ratas.

"Ma arvan, et see, et ERJK on palunud seda prokuratuuril kontrollida, on mõistlik – tulebki neid asju kontrollida, kui on küsimusi," lisas Ratas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni esimees Indrek Saar uuris Rataselt, mis olid need uued faktid, mida ta luges laupäeval ilmunud Eesti Ekspressi loost, mida ta oma erakonnakaaslaste ja annetuse teinud Jana-Helen Juhaste käest varem polnud kuulnud, mis pani teda meelt muutma ja naisele raha tagasi kandma.

Ratase sõnul otsustas erakond Juhastele annetuse tagasi kanda seetõttu, et Ekspressi artikkel viitas, et tegemist on lapse rahaga, mida ei tohi kasutada. "Teiseks oli vastamata või oli vihjeid siis, et kuidagi on see naise endine elukaaslane tehes seda ülekannet saanud mingeid soodustusi Tallinna linnast. Seal oli väga palju vastamata küsimusi, see oli põhjus miks me selle tagasi kandsime. Ma olen küsinud Tallinna linnapea käest, kas selles artiklis viidatud planeeringu tingimusi on muudetud. Tema vastus on olnud, et ei ole muudetud ega kavatseta ka muuta. Kelle raha see oli? Ausalt öeldes, härra Indrek Saar, minu teada on see selle naise raha. See on tulnud selle naise arveldusarvelt. Ja rohkem teadmist erakonnal selles osas ei ole," kinnitas Ratas.

Jüri Ratas vastab küsimustele erakondade rahastamise ja sellega seonduva, erakondade rahastamise järelevalve, vastutuse ning kahtlaste ja keelatud annetuste kohta.

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) vastab küsimusele erakondade rahastamise järelevalve kohta Keskerakonna musta raha valguses. Samuti vastab minister küsimustele moraali ja õiglustunde ning elatise kohta. Lisaks on infotunnis maaeluminister Arvo Aller (EKRE).

Uudis on täiendamisel!