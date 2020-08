OTSEPILT | Jaak Aaviksoo annab Tallinna tehnikaülikooli rektori ameti professor Tiit Landile üle

Mai keskel valis Tallinna tehnikaülikooli nõukogu salajal hääletusel ülikooli uueks rektoriks senise Tallinna ülikooli rektori Tiit Landi. Ülikooli juhiks pürgis toona kolm inimest: ametisolev rektor Jaak Aaviksoo, Jarek Kurnitski ja Tiit Land.

"Hea tehnikaülikooi pere. Eesti kultuuriruumis kõlab nimi Tehnikaülikool väga hästi. Kas pole? Ja mul on väga hea meel, et mul on võimalik asuda just tööle tehnikaülikooli,” sõnas Land.

Land rõhutas, et on oluline olla nii Eesti kui rahvusvaheline ülikool, mida hinnatakse siin ja sealpool piiri.

Land lisas, et kuigi ülikool peab ajaga kaasas käima, ei tohi unustada traditsioone. “Tulen TTÜ rektori ametisse Tallinna ülikoolist. Jah, kindlasti on TLÜ paljuski teine õppeasutus. Muidugi ei proovigi ma kõike kaasa võtta. Igal ülikoolil on talle omane tee. Aga mul on kindel tahe võtta kaasa siia tava otsustada asju meeskonnana. Tean, et sellele on ka nõrgad kohad," nentis ta.

Land rääkis, et loob ettevõtlusprorektori ametikoha, et toetada tudengite ettevõtlikkust.

TTÜ nõukogus ülikooli uueks rektoriks valitud Land sõnas vahetult pärast salajase hääletuse tulemuste selgumist intervjuus Delfile, et midagi otseselt muutma ta ei lähe. "Viimase viie aasta jooksul on olnud väga palju muutusi. On olnud reformid. Nendega tuleb edasi minna, neid analüüsida," ütles ta.

Kindel soov on Landil rohkem teadlasi toetada ja kaasata ülikooli akadeemilisi töötajaid rohkem asutuse juhtimisse.

Eelmise aasta lõpus kooli mainet räsinud rahastamisskandaaliga kavatses ta end küll kurssi viia, kuid uut auditit mitte teha. "Oleme saanud palju targemaks, et mida teha teisiti," ütles ta ja ironiseeris Euroopa Komisjoni rahastuse keeruliste reeglite üle.

Landile kaotanud Aaviksoo väitis aga, et vähemalt kaks teda uuesti rektoriks kandideerima agiteerinud liiget vahetasid poolt. "Loomulikult ma olen ka pettunud, et viiest inimesest, kes kinnitasid, et nad on kindlalt minu taga, ilmselt kaks tükki vähemalt vahetasid poolt," sõnas ta toona ERRile antud usutluses.

Ülikooli nõukogu koosseisus on 11 liiget. Vajaminevad kaks kolmandikku sai just Land.