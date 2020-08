OTSEPILT ja VIDEOD | Beiruti sadamaalal leidis aset hiiglaslik plahvatus. Vigastada sai vähemalt 2500 inimest

Liibanoni pealinna Beiruti sadamaalal toimus täna õhtul suur plahvatus. Mis täpselt õhku lendas, pole seni selge, ent linna kohale kerkis kurjakuulutav, seenekujuline pilv. Eeldada võib ulatuslikke purustusi.

Liibanoni riiklik meedia teatab, et plahvatusele eelnes tulekahju laohoones, milles hoitakse ilutulestikuvahendeid. Väide, et hiigelplahvatuses lendas õhku just ilutulestikuladu, levib maailmas kiiresti, seni pole selle kohta selgeid tõendeid. Mõned meediakanalid teatavad, et plahvatas hoopis väetisehoidla.

Liibanoni Punase risti teatel on hukkunud sadu inimesi.

Plahvatus oli pealtnägijate kirjeldusel nii tugev, et seda võis võrrelda maavärinaga. Kärgatus rebis hooneil aknaid eest isegi mitme kilomeetri kaugusel sadamast.

Kohalikud haiglad ägavad abivajajate suure tulva all, BBC teatel on viga saanud vähemalt 2500 inimest. Teatatakse, et paljud on ehitiste rusude alla lõksu jäänud, praeguseks on kindlasti surnud 27 inimest.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020