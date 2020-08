OTSEPILT ja VIDEOD | Beiruti sadamaalal leidis aset hiiglaslik plahvatus, räägitakse sadadest hukkunutest

Kümned inimesed on saanud vigastada, vahendab uudisteagentuur AFP. Liibanoni riiklik meedia teatab, et plahvatusele eelnes tulekahju laohoones, milles hoitakse ilutulestikuvahendeid. Väide, et hiigelplahvatuses lendas õhku just ilutulestikuladu, levib maailmas kiiresti, seni pole selle kohta selgeid tõendeid. Ka pole teada, kui palju inimesi on viga saanud ja hukkunuid. Liibanoni Punase risti teatel on hukkunud sadu inimesi.

Plahvatus oli pealtnägijate kirjeldusel nii tugev, et seda võis võrrelda maavärinaga. Kärgatus rebis hooneil aknaid eest isegi mitme kilomeetri kaugusel sadamast.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Looks like lots of minor crackling explosions preceding the big blast. Local media reports fireworks storage. Unclear for now. pic.twitter.com/pzYp34qogG — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020