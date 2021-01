OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Vaktsineerimisega on probleemid: Pfizer vähendab tarneid

Olukorda selgitatakse kell 18 pressikonverentsil, kus astuvad üles sotsiaalminister Tanel Kiik ja sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. Nad räägivad, kuidas Pfizerilt saadud informatsioon mõjutab kavandatud vaktsineerimisi järgmisel ja sellele järgnevatel nädalatel.

Minister Tanel Kiik on varem rääkinud, et eesmärgiks on 100 000 inimese vaktsineerimine esimese kvartali lõpuks.

Eesti on praeguseks ühinenud ravimitootjate AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac ja Moderna vaktsiinide eelostulepingutega. AstraZeneca lepinguga soetab Eesti COVID-19 vaktsiini ca 660 000 inimesele, Jannsen Pharmaceutica NV lepinguga ca 300 000 inimesele, Pfizer/BioNTech lepinguga ca 300 000 inimesele, Curevaci lepinguga ca 330 000 inimesele, Moderna lepinguga ca 117 000 inimesele.

Lisaks on Euroopa Liidu ühishankes vaktsiinitootja Sanofi, kelle lepinguga on Eestil võimalik liituda hiljem ja Novavax, kellega on Euroopa Komisjonil läbirääkimised veel käimas.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele, kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist ning kaitsta Eesti elanikkonda COVID-19 haiguse leviku eest.

Probleemid vaktsiinitarnega Euroopa turul on praegu ainult kaks tootjat, kompenseerida pole võimalik. Ühiskonna ootus vaktsineerimise järgi on suur, seega ei komepnseeri tulevased suuremad tarned sisuliselt praegust puudujääki. Kiik: oleme täna saanud järk-järgult väga keerulisi uudiseid, nüüd on teada, et plaanitud Pfizeri vaktsiini koguseid vähendatakse. See on pehmelt õeldes halb uudis. sest kehtib logika, et üks doos jaanuaris on parem kui kaks doosi juunis. Pressikonverents algab.